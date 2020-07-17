Мотоциклист в Янино пошел на обгон и перелетел через машину, которую пропускали
Излишняя вежливость одних и невнимательность других привела к ДТП с пострадавшим во Всеволожском районе Ленобласти утром 17 июля. Помощь медиков понадобилась мотоциклисту.
Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», в 7:32 на Шоссейной улице в поселке Янино-1 лоб в лоб столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль. «Пилот жив, доставлен в больницу», — пишет участник группы Кирилл.
Момент столкновения заснял видеорегистратор в автомобиле одного из очевидцев. На записи видно, как водитель грузовой «Газели», следуя по главной дороге, останавливается, пропуская легковой автомобиль, выезжающий со второстепенной. За «Газелью» тормозит и очевидец, и в этот момент их обгоняет мужчина на мотоцикле — и сталкивается с выезжающей налево машиной. От удара байкера выбросило из седла, он перелетел через капот легковушки и упал на обочину.