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17.07.2020 10:56
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Мотоциклист в Янино пошел на обгон и перелетел через машину, которую пропускали

Излишняя вежливость одних и невнимательность других привела к ДТП с пострадавшим во Всеволожском районе Ленобласти утром 17 июля. Помощь медиков понадобилась мотоциклисту.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», в 7:32 на Шоссейной улице в поселке Янино-1 лоб в лоб столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль. «Пилот жив, доставлен в больницу», — пишет участник группы Кирилл.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Момент столкновения заснял видеорегистратор в автомобиле одного из очевидцев. На записи видно, как водитель грузовой «Газели», следуя по главной дороге, останавливается, пропуская легковой автомобиль, выезжающий со второстепенной. За «Газелью» тормозит и очевидец, и в этот момент их обгоняет мужчина на мотоцикле — и сталкивается с выезжающей налево машиной. От удара байкера выбросило из седла, он перелетел через капот легковушки и упал на обочину.

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Комментарии (23)

igorshvedov
Если по уму то газель виновата. Она создала аварийную ситуацию. По правилам действия на дороге должны быть ожидаемы. Хотя ,конечно ,не видно почему газелщик стал пропускать, может тот уже выехал перед ним. Видео с газели нужно
Wuhan Proletarian
Проснувшись от победоносного рева,гонщику. всегда желаю счастливого полета мужественному
муматор
защитникам хруста - на дороге надо думать. Если бы мотоциклист это делал, то ему в голову могла прийти светлая мысль - а чего это все останавливаются?
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