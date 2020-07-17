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17.07.2020 10:42
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22 новых смерти внесены в летальную коронавирусную статистику по Петербургу

Ещё 22 человека из Петербурга скончались в результате заражения COVID-19. Об этом 17 июля сообщается на сайте «Стопкоронавирус.рф».

Всего с начала пандемии в Северной столице умерли 1698 ковидных пациентов. Город находится на втором месте по количеству летальных исходов. В России общее число жертв инфекции на сегодняшний день составляет 12 123 человека.

Заболеваемость COVID-19 в Петербурге продолжает снижаться. За сутки в городе выявили 244 случая.

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Комментарии (1)

Платонов
Или все-таки 30, если сегодняшние цифры взять, а не вчерашние? )
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