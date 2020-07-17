22 новых смерти внесены в летальную коронавирусную статистику по Петербургу

Ещё 22 человека из Петербурга скончались в результате заражения COVID-19. Об этом 17 июля сообщается на сайте «Стопкоронавирус.рф».

Всего с начала пандемии в Северной столице умерли 1698 ковидных пациентов. Город находится на втором месте по количеству летальных исходов. В России общее число жертв инфекции на сегодняшний день составляет 12 123 человека.

Заболеваемость COVID-19 в Петербурге продолжает снижаться. За сутки в городе выявили 244 случая.