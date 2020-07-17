ГК «ПСК»: итоги полугодия

На всех объектах ГК «ПСК» вышла на опережение графика работ. За полгода выполнено более половины монолитных работ в ЖК «Новый Невский» рядом с Невским проспектом. В комплексе START приступили к внутренним работам, а в ЖК Nobelius завершают внутреннюю отделку. Строительство не останавливалось и продолжается бесперебойно, с поставкой всех необходимых материалов.

Весной ГК «ПСК» приобрела участок в Кировском районе под строительство апарт-комплекса. Проект будет отличаться небольшим номерным фондом и хорошей транспортной доступностью.

Год стартовал с передачи ключей в ЖК «Славянка». Жилой комплекс на 1029 квартир в Пушкинском районе ГК «ПСК» сдала с опережением на год. В январе строящийся апарт-комплекс START был назван самым доступным комплексом апартаментов Петербурга*. START также номинирован на премию Urban Awards-2020 как лучший комплекс апартаментов комфорт-класса Санкт-Петербурга.

Продажи: ипотека и рассрочка



Продажи в проектах сохранились на уровне I полугодия прошлого года. Стабильность спроса обеспечила стратегия диверсификации: в портфеле ГК «ПСК» недвижимость бизнес- и комфорт-класса, апартаменты. Каждый из сегментов имеет свои плюсы в разных экономических условиях. Бизнес-класс наиболее устойчив к колебаниям спроса. Апартаменты как доходная недвижимость обеспечены растущим спросом со стороны инвесторов. Спрос на комфорт-класс поддерживается многочисленными спецпрограммами и льготами по ипотеке.



Сейчас компания сосредоточена на бизнес-классе и апартаментах, как раз эти два сегмента показали устойчивость к пандемии. Продажи в апартаментах выросли, поскольку это инвестиционный инструмент, а в случае любой экономической турбулентности люди стремятся сохранить сбережения.



Спрос поддержала также введённая в апреле льготная ипотека и собственные программы рассрочки от застройщика.



— В наших проектах бизнес-класса доля ипотечных сделок составляла в среднем 40%. В этом году рекордно низкие ставки по ипотеке стимулировали интерес покупателей, и число покупок в кредит увеличилось до 60%. В апартаментах традиционно высокая доля ипотечных сделок выросла до 75%, — рассказывают в отделе ипотечного кредитования ГК «ПСК».



Со своей стороны ГК «ПСК» предложила покупателям полный цикли онлайн-сделки: от консультаций до подписания договора. Компания также разработала «льготную ипотеку» для апартаментов совместно с банком ВТБ (ПАО) по ставке от 4,2% в первый год кредитования** и программы рассрочки.



Объём строительства



Общая площадь строительства по собственным проектам в I полугодии составила более 132 тыс. кв. м.



Во II полугодии компания расширит присутствие на петербургском рынке — анонсирован новый апарт-комплекс рядом с метро «Кировский завод» общей площадью более 12 тыс. кв. м.



— Итоги полугодия мы оцениваем положительно. Неожиданный для всех коронакризис мы пережили, как переживали кризисы 2008 и 2014 годов. В конце года мы начнём передачу ключей фамильного дома Nobelius в историческом квартале Нобелевского городка. А в другом знаковом проекте рядом с Невским проспектом — ЖК «Новый Невский» полностью будут завершены монолитные работы и мы приступим к отделочным работам, — отмечают в ГК «ПСК».



Подробности о проектах ГК «ПСК» представлены на сайте. Менеджеры ответят на вопросы — в офисе продаж или удалённо: по телефону, в мессенджерах, по видеосвязи. Запись на любой удобный формат консультации — по телефону (812) 640–38–38.



*согласно рейтингу экспертов NSP.ru



**По программе ставка составит от 4,2% годовых на первый год кредитования с момента заключения договора. Остальную часть субсидирует застройщик. Ставка со второго года — от 8,7%. Первоначальный взнос — от 20%. Срок кредитования — от 1 года до 30 лет. Сумма кредита от 500 тыс. до 30 млн руб. Программа реализована совместно с Банком ВТБ (ПАО). ПАО Банк ВТБ лицензия Центрального банка № 1000 от 08.07.2015г. Подробности программы и полная информация о проекте — по телефону (812) 640–38–38

Справка о компании «ПСК»



ЖК «Славянка» — застройщик ООО «СУ-235», проектная декларация на сайте http://slavyanka.house



ЖК Нобелиус — застройщик ООО «Виктория», проектная декларация на сайте http://nobelius.house/documents/



Апарт-комплекс Start — застройщик ООО «Компания СОЛ», проектная декларация на сайте http://startspb.house/documents/



ЖК «Новый Невский» — застройщик ООО «Тележная 32», проектная декларация на сайте https://newnevsky.ru/documents/

