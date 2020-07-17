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17.07.2020 10:34
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В Петербурге снижается заболеваемость коронавирусом. За сутки в городе выявили 244 новых случая

Статистика заболеваемости коронавирусом в Петербурге дает робкий повод для оптимизма. По данным на 17 июля, в городе выявили 244 новых случая, сообщает оперативный штаб.

В России за прошедшие сутки выявили еще 6 406 заболевших. Инфицированных COVID-19 за день нашли по всей стране, кроме Севастополя и Чукотки. Лидером по ежедневному приросту опять оказалась Москва с 575 случаями. Петербург, который в начале июля удерживал вторую строчку, сегодня выпал из тройки. С начала пандемии в городе зафиксировали 28 906 случая коронавируса.

Общее число заболевших в России поднялось до 759 203. Это по-прежнему четвертый результат в мире после Индии (1 миллион), Бразилии (2 миллиона) и США (почти 3,6 миллиона). Большинству россиян (539 373) удалось выздороветь от коронавируса, а для 12 123 он закончился летальным исходом.

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Комментарии (9)

261099081
Конечно, снижается. У моей подруги мать переболела недавно коронавирусом. Вернее, официально "ОРВИ". Да, такая интересная ОРВИ, в результате которой по КТ, которую сделали только через 1,5 недели, когда температура прошла (с температурой отказывали во всех платных и бесплатных поликлиниках, куда звонили), 32% поражения легких.
А тест на ковид тоже сделали только после нормализации температуры в платной клинике. Он уже был отрицательный. А в поликлинике по месту жительства сказали просто: тест только людям 65+ и тем, у кого уже подтверждена пневмония.
Получается, наскребли в городе 244 пенсионера и людей с подтвержденной пневмонией. У остальных ОРВИ. Хорошо, хоть не сифилис с диареей. Можно снимать ограничения, а то в ресторан не терпится
262166501
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