В Петербурге снижается заболеваемость коронавирусом. За сутки в городе выявили 244 новых случая

261099081 17 Июл 2020 в 12:52 17 Июл 2020 в 12:52

Конечно, снижается. У моей подруги мать переболела недавно коронавирусом. Вернее, официально "ОРВИ". Да, такая интересная ОРВИ, в результате которой по КТ, которую сделали только через 1,5 недели, когда температура прошла (с температурой отказывали во всех платных и бесплатных поликлиниках, куда звонили), 32% поражения легких.

А тест на ковид тоже сделали только после нормализации температуры в платной клинике. Он уже был отрицательный. А в поликлинике по месту жительства сказали просто: тест только людям 65+ и тем, у кого уже подтверждена пневмония.

Получается, наскребли в городе 244 пенсионера и людей с подтвержденной пневмонией. У остальных ОРВИ. Хорошо, хоть не сифилис с диареей. Можно снимать ограничения, а то в ресторан не терпится