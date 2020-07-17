В Петербурге снижается заболеваемость коронавирусом. За сутки в городе выявили 244 новых случая
Статистика заболеваемости коронавирусом в Петербурге дает робкий повод для оптимизма. По данным на 17 июля, в городе выявили 244 новых случая, сообщает оперативный штаб.
В России за прошедшие сутки выявили еще 6 406 заболевших. Инфицированных COVID-19 за день нашли по всей стране, кроме Севастополя и Чукотки. Лидером по ежедневному приросту опять оказалась Москва с 575 случаями. Петербург, который в начале июля удерживал вторую строчку, сегодня выпал из тройки. С начала пандемии в городе зафиксировали 28 906 случая коронавируса.
Общее число заболевших в России поднялось до 759 203. Это по-прежнему четвертый результат в мире после Индии (1 миллион), Бразилии (2 миллиона) и США (почти 3,6 миллиона). Большинству россиян (539 373) удалось выздороветь от коронавируса, а для 12 123 он закончился летальным исходом.