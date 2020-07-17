У партнёра «Гербалайфа» из Петербурга угнали «Кадиллак» за 5 млн рублей

Независимый партнёр компании «Гербалайф» лишился элитного автомобиля в Ленобласти. Петербуржец приехал отдыхать в Ильичево на чёрном «Кадиллаке Эскалейд» 2019 года выпуска, там его и потерял.



Информацию об угоне подтвердили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.



«В полицию поступило сообщение от 51-летнего мужчины, партнера крупной сетевой компании о том, что днем 16.07.2020 от дома 15 по улице Парковая поселка Ильичево неизвестный похитил принадлежащий ему автомобиль «Кадиллак Эскалейд» стоимостью 5200000 рублей», — рассказали в главке, добавив, что по данному факту возбуждено дело о краже.

