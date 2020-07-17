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17.07.2020 10:02
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У партнёра «Гербалайфа» из Петербурга угнали «Кадиллак» за 5 млн рублей

Независимый партнёр компании «Гербалайф» лишился элитного автомобиля в Ленобласти. Петербуржец приехал отдыхать в Ильичево на чёрном «Кадиллаке Эскалейд» 2019 года выпуска, там его и потерял.

Информацию об угоне подтвердили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

«В полицию поступило сообщение от 51-летнего мужчины, партнера крупной сетевой компании о том, что днем 16.07.2020 от дома 15 по улице Парковая поселка Ильичево неизвестный похитил принадлежащий ему автомобиль «Кадиллак Эскалейд» стоимостью 5200000 рублей», — рассказали в главке, добавив, что по данному факту возбуждено дело о краже.

По данным «Фонтанки», пик работы на «Гербалайф» у жертвы угонщиков пришёлся на нулевые. Впрочем, и сейчас, судя по соцсетям, он принимает участие в тренингах и семинарах.

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Комментарии (3)

ТиМуР
Это те, что спонсоры Лос-Анджелес Галакси ? ) ничего страшного. Могут пригнать паромом ещё 50 таких авто и раздать их прям в порту рыбакам )
Просто так . Ну .. погода вон солнечная , в часть этого, например
262166491
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Петр Петров
Человек торгует чудесами, на них шикарная маржа!!!
Купит еще один кадилак
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