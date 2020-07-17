Находящегося под следствием главу российской Морской спасательной службы просят отстранить от должности
В Петербурге Следственный комитет добивается отстранения от должности руководителя Морской спасательной службы Росморречфлота Андрея Хаустова. Он обвиняется в особо крупном мошенничестве.
Как стало известно «Фонтанке» 17 июля, накануне в Приморский райсуд Петербурга поступило заявление Северо-Западного следственного управления на транспорте СК о временном отстранении Хаустова от должности.
Ходатайство от следствия поступило через месяц после предъявления главе Морспасслужбы обвинения по части 4 статьи 159 УК «Мошенничество в особо крупном размере». По версии СК, Хаустов и его первый заместитель причастны к заключению в 2014–2015 годах фиктивного договора аренды грузовых контейнеров с калининградской компанией «Экофрахт». Переведенные фирме 30 миллионов были обналичены и похищены, считает следствие.
Уголовное дело расследуется с осени 2018 года. При обыске у Хаустова нашли наличность на 100 миллионов рублей и антиквариат, сообщал «Коммерсантъ». Следствие пыталось через суд изолировать руководителя Морспасслужбы от общества, но неуспешно. Хаустов и гендиректор «Экофрахта» Евгений Пономарев находятся под подпиской о невыезде.
Морская спасательная служба создана в 1956 году. Ей передали полномочия по выполнению судоподъемных и подводно-технических работ для всех гражданских ведомств. Служба входит в состав Росморречфлота Минтранса России и имеет в своем подчинении Главный морской спасательно-координационных центр (ГМСКЦ), решающий задачи организации и координации поиска и спасания людей, терпящих бедствие на море в поисково-спасательных районах страны, и двенадцать филиалов, организованных на базе бассейновых аварийно-спасательных управлений.