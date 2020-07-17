Полиция нашла у петербуржца гараж с элитными наркотиками и веществами попроще
Петербургские полицейские задержали участника преступной группы, причастного, по их мнению, к незаконному сбыту дорогого белого порошка. Об этом 17 июля сообщает пресс-служба главка.
33-летний мужчина был задержан ещё 14 июля в рамках возбуждённого в апреле уголовного дела по части 3 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). Оперативники проверили гараж подозреваемого во Фрунзенском районе и нашли там 41 грамм «снежка», 34 грамма синтетического наркотика и порядка 22 граммов запрещённой травы.
Задержанного отправили под стражу, полиция устанавливает других участников группы.