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17.07.2020 09:24
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Трутнев заявил, что врио губернатора Хабаровского края назначат в ближайшее время. «Люди не понимают, что происходит»

Президент России Владимир Путин примет решение о назначении временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края в ближайшее время. Об этом сообщил вице-премьер правительства и полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

«Вопрос будет решать президент РФ. Он будет его решать, основываясь на позиции следственных органов. Я не знаю, когда будет такой доклад, но думаю, что долго ждать не придется и в ближайшее время решение будет принято, потому что отсутствие этих решений приводит к некоторой нестабильности. Люди не понимают, что происходит», — сказал Трутнев 17 июля ТАСС.

Источники «Коммерсанта» сообщили, что кадровое решение может быть принято уже на этой неделе, а процесс замедлился из-за проблемы поиска кандидатов на эту должность.

ЛДПР ранее заявила, что определилась с кандидатами на должность губернатора Хабаровского края, если указ об отставке действующего главы региона Сергея Фургала, также члена партии, будет подписан. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выдвинул три кандидатуры: это председатель комитета Госдумы по спорту Михаил Дегтярев, председатель думского комитета по экономике и предпринимательству Сергей Жигарев и депутат Андрей Андрейченко.

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала арестовали до 9 сентября. Ему вменяют организацию убийств предпринимателей и подготовку к ним. Высокий пост как кандидат от ЛДПР он занял в 2018 году, опередив соперника от «Единой России», которого поддерживал полпред региона Юрий Трутнев.

После описанных выше событий хабаровчане вышли на акции протеста, которые продолжались несколько дней.

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Комментарии (4)

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Лаймовый
Хорошая фамилия у этого полпреда. Настоящая такая, чиновничья
Vahmistroff
«Люди не понимают, что происходит»
Мне кажется, что, судя по реакции людей, они как раз хорошо понимают что происходит и это происходящее им не нравится.
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