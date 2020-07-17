Трутнев заявил, что врио губернатора Хабаровского края назначат в ближайшее время. «Люди не понимают, что происходит»

«Вопрос будет решать президент РФ. Он будет его решать, основываясь на позиции следственных органов. Я не знаю, когда будет такой доклад, но думаю, что долго ждать не придется и в ближайшее время решение будет принято, потому что отсутствие этих решений приводит к некоторой нестабильности. Люди не понимают, что происходит», — сказал Трутнев 17 июля ТАСС .

Президент России Владимир Путин примет решение о назначении временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края в ближайшее время. Об этом сообщил вице-премьер правительства и полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Источники «Коммерсанта» сообщили, что кадровое решение может быть принято уже на этой неделе, а процесс замедлился из-за проблемы поиска кандидатов на эту должность.



ЛДПР ранее заявила, что определилась с кандидатами на должность губернатора Хабаровского края, если указ об отставке действующего главы региона Сергея Фургала, также члена партии, будет подписан. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выдвинул три кандидатуры: это председатель комитета Госдумы по спорту Михаил Дегтярев, председатель думского комитета по экономике и предпринимательству Сергей Жигарев и депутат Андрей Андрейченко.



Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала арестовали до 9 сентября. Ему вменяют организацию убийств предпринимателей и подготовку к ним. Высокий пост как кандидат от ЛДПР он занял в 2018 году, опередив соперника от «Единой России», которого поддерживал полпред региона Юрий Трутнев.



После описанных выше событий хабаровчане вышли на акции протеста, которые продолжались несколько дней.

