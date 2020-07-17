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17.07.2020 09:12
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Петербуржец не пожалел 9 000 долларов, чтобы отмазать племянника, «сбившего девушку»

78-летний пенсионер из Петербурга «подарил» мошенникам 9 тысяч долларов, поверив в то, что его племянник сбил человека. В полицию на негодяев заявил сам родственник, которому пожилой мужчина, видимо, все же перезвонил, но поздно.

Как сообщает 17 июля ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, накануне пенсионеру с улицы Бабушкина на домашний телефон позвонил мужчина, представившийся племянником. Взволнованным голосом он рассказал, что сбил девушку и сейчас передаст трубку сотруднику полиции. Тут же на том конце раздался другой мужской голос. Он объяснил дедушке, что родственникам жертвы необходимо заплатить полмиллиона рублей, тогда виновника ДТП отпустят.

Петербуржец, будучи в стрессе, в сказку поверил и буквально через полчаса передал некоему Антону 9 тысяч долларов. Тот сам пришёл за деньгами на Бабушкина. Теперь полиция ищет ничем не примечательного мужчину лет 35 на вид, ростом 175–180 сантиметров, с тёмными волосами и щетиной. Возбуждено уголовное дело.

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Комментарии (1)

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