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17.07.2020 08:59
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Чёрный баннер о сменяемости власти, перекрывший Невский, потянул на административку

Полиция не оставила без внимания ролик в соцсетях, на котором активисты перекрывают Невский проспект чёрным баннером с призывом к смене власти.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 17 июля, накануне в полиции центрального района было возбуждено административное делопроизводство по ст. 20.2 КоАП РФ (“Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования”).

Черный баннер растягивали на пешеходном переходе перед улицей Марата. Надолго главную магистраль города акция не остановила: автомобилисты недовольно гудели и в итоге проезжали под растяжкой.

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Комментарии (15)

SanNik
Вся путинская расея - это тюрьма.
Все доходы государства от нефти и газа делит Путин со своими бандитами и шестёрками. Ну а заключённым спускается бюджет - МРОТ - на который они должны существовать.
Напугали ежа голой задницей.
Когда к тебя отняли 20 лет жизни и собираются отнять ещё минимум 16 лет - тюрьмой особо не напугаешь. Путинское государство страшнее любой тюрьмы - по улицам шатаются тысячи рабов, готовых жить на 400 евро в месяц, тогда как во многих странах Европы - это пособие по безработице, а не зарплата.
Убогие рабы имеют убогое мышление и никчёмные желания.
Человек - требует свободы, прав и возможность честно жить и зарабатывать.
Путин такой свободы не даст - все отнимет.
262166491
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dragvs
По закону власть в РФ принадлежит народу. Есть власть, а есть оккупационный режим. Надо различать эти вещи.
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