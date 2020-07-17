Чёрный баннер о сменяемости власти, перекрывший Невский, потянул на административку

Полиция не оставила без внимания ролик в соцсетях, на котором активисты перекрывают Невский проспект чёрным баннером с призывом к смене власти.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 17 июля, накануне в полиции центрального района было возбуждено административное делопроизводство по ст. 20.2 КоАП РФ (“Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования”).



Черный баннер растягивали на пешеходном переходе перед улицей Марата. Надолго главную магистраль города акция не остановила: автомобилисты недовольно гудели и в итоге проезжали под растяжкой.

