Горевший в США десантный корабль USS Bonhomme Richard в Сан-Диего потушили на четвертые сутки

Универсальный десантный корабль USS Bonhomme Richard, который горел на базе в Сан-Диего, удалось потушить к 17 июля. Об этом заявил представитель ВМС США, передает USA Today.



Масштабы повреждений только предстоит оценить, позже будет решена и дальнейшая судьба корабля. Причина возгорания пока не называется. Пожарные должны оценить не осталось ли на судне опасных мест, чтобы начать расследование.



Пожар начался со взрыва утром в воскресенье (18.30 мск) на нижней грузовой палубе. На борту было около 3700 тонн топлива. В момент ЧП на борту Bonhomme Richard находились 160 человек. При этом к кораблю приписано около тысячи военнослужащих. Часть экипажа корабля отравилась продуктами горения. На лечении находятся 17 военных и четверо гражданских лиц.

