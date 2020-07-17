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17.07.2020 08:44
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Горевший в США десантный корабль USS Bonhomme Richard в Сан-Диего потушили на четвертые сутки

Универсальный десантный корабль USS Bonhomme Richard, который горел на базе в Сан-Диего, удалось потушить к 17 июля. Об этом заявил представитель ВМС США, передает USA Today.

Масштабы повреждений только предстоит оценить, позже будет решена и дальнейшая судьба корабля. Причина возгорания пока не называется. Пожарные должны оценить не осталось ли на судне опасных мест, чтобы начать расследование.

Пожар начался со взрыва утром в воскресенье (18.30 мск) на нижней грузовой палубе. На борту было около 3700 тонн топлива. В момент ЧП на борту Bonhomme Richard находились 160 человек. При этом к кораблю приписано около тысячи военнослужащих. Часть экипажа корабля отравилась продуктами горения. На лечении находятся 17 военных и четверо гражданских лиц.

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Комментарии (3)

Piter Pen
У корабля водоизмещение 40,3 тыс. тон, пожар там не шуточный..
Сколько бы у нас тушили аналог бог его знает...
Daharlem
Им хоть есть чего тушить)) а у нас Кузя всю жизнь у стенки, да у пирса простоял, с непродолжительными малочисленными выходами в моря. А у пиндосов таких посудин ещё хватает, не считая авианосцев.
lietuva
У них , у американцев - самые лучшие пожарные . А ещё - самая крутыжная медицина . И ещё - они сделают когда-нибудь быстрые ракеты , которые в 17 раз быстрее .
А у нас - самые подготовленные боевые пловцы . А ещё - мы лучше всех в мире побеждаем короновирус . И ещё - наши гиперзвуковые ракеты прекрасно летают и поражают намеченные цели .
Трепать языком в твиттере , да сотрясать воздух в конгрессе СШП - всякий клоун может . Вы научИтесь сначала корабли тушить не за четверо суток и мешки для жмуриков заготовьте впрок . Про ракеты и говорить нечего . Что вы там построите , если у вас десантные корабли по четверо суток полыхают и тысячи-тысячи американцев помирают и будут помирать от короновируса ? Стоя на одном колене и облизывая неграм ботинки .
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