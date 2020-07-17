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17.07.2020 08:23
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В Купчино во время испытаний теплосетей залило двор на Ярослава Гашека. Это четвертый потоп за три дня

Потопы продолжаются в Купчино третий день подряд. В районе проводят гидравлические испытания.

В ночь на 17 июля подземный источник забил во дворе дома 4 к.1 по улице Ярослава Гашека. В зону подтопления попали автомобили.

В «Теплосети Санкт-Петербурга» рассказали, что выход воды на поверхность локализовали, а поврежденный участок трубопровода отключили.

«В зоне вытекания оказались несколько автомобилей. Ответственность предприятия застрахована. Реальный ущерб будет возмещён», - добавили в пресс-службе.

Температуру воды во время испытаний предусмотрительно понижают до 40 градусов. В первый день испытаний в Купчино заливало Будапештскую, вчера фонтанировало на Купчинской. Также жители промочили ноги в районе пересечения Малой Балканской и Пловдивской, где коммунальное озеро растеклось на подступах к гаражам и затопило проезжую часть.

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