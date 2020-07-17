Пятница даст старт потеплению в Петербурге. 24 градуса — только начало

Долгожданное тепло возвращается в Петербург в последний рабочий день недели. 17 июля синоптики обещают нам много солнца и комфортную летнюю температуру.



«Сегодня в формирование условий погоды в Санкт-Петербурге вмешается гребень антициклон, приближающийся с запада. При переменной облачности обойдется без дождей, что позволит солнечным лучам неплохо прогреть воздушные массы», — объясняет ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.



Днём воздух прогреется до +22…+24 градусов. В субботу и воскресенье будет на пару градусов теплее.

