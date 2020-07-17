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17.07.2020 08:12
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Пятница даст старт потеплению в Петербурге. 24 градуса — только начало

Долгожданное тепло возвращается в Петербург в последний рабочий день недели. 17 июля синоптики обещают нам много солнца и комфортную летнюю температуру.

«Сегодня в формирование условий погоды в Санкт-Петербурге вмешается гребень антициклон, приближающийся с запада. При переменной облачности обойдется без дождей, что позволит солнечным лучам неплохо прогреть воздушные массы», — объясняет ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Днём воздух прогреется до +22…+24 градусов. В субботу и воскресенье будет на пару градусов теплее.

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Комментарии (6)

sheriff02
Подождите, я только вчера здесь же читал, что далее лето будет холодным, а вот теперь это вот все. Новости на фонтанке меняют направленность примерно с периодичностью смены погоды в Петербурге.
Djnyana
"Пятница... 24 градуса — только начало..."

Ай, хорошо сказано! Но, всё же планирую начать с 40-ка..)
262166491
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