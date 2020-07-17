За сутки коронавирусом в мире заразились более 231 тысячи человек. В Индии уже больше миллиона зараженных

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 17 июля превысило 13,76 миллиона человек в 188 странах. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.



По информации проекта, в мире заражены 13 767 548 человека. Прирост числа заразившихся за сутки составил рекордные 231,5 тысячи.



В США, как подсчитал университет, число зараженных превысило 3,5 миллиона человек. На второй строчке находится Бразилия (2 миллиона заболевших), Индия (968,8 тысячи) оказалась на третьем месте. При этом по данным министерства здравоохранения и семейного благополучия Индии, в стране болеют уже более миллиона человек.

