За сутки коронавирусом в мире заразились более 231 тысячи человек. В Индии уже больше миллиона зараженных
Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 17 июля превысило 13,76 миллиона человек в 188 странах. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.
По информации проекта, в мире заражены 13 767 548 человека. Прирост числа заразившихся за сутки составил рекордные 231,5 тысячи.
В США, как подсчитал университет, число зараженных превысило 3,5 миллиона человек. На второй строчке находится Бразилия (2 миллиона заболевших), Индия (968,8 тысячи) оказалась на третьем месте. При этом по данным министерства здравоохранения и семейного благополучия Индии, в стране болеют уже более миллиона человек.
Россия на четвертом месте (751,6 тысячи).
За весь период пандемии скончалось 589 211 инфицированных, более 7,68 миллиона человек выздоровели.