В Подмосковье из-за сильных дождей могут начать сброс воды из Можайского водохранилища. Жителей попросили быть наготове

В Московской области из-за сильных дождей могут начать сброс воды из Можайского водохранилища. Об этом предупредил губернатор области Андрей Воробьев.



«В регионе уже третьи сутки не прекращаются сильные дожди. Чтобы не было переполнения, планируем начать сброс воды в Можайском водохранилище», — написал Воробьев в Instagram 17 июля.



Жителей губернатор попросил быть наготове и держать при себе документы и необходимые вещи. При этом он заверил, что ситуация находится под контролем, все службы мобилизованы и выразил надежду, что эвакуировать людей все-таки не придется.

