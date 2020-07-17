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17.07.2020 07:46
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В Подмосковье из-за сильных дождей могут начать сброс воды из Можайского водохранилища. Жителей попросили быть наготове

В Московской области из-за сильных дождей могут начать сброс воды из Можайского водохранилища. Об этом предупредил губернатор области Андрей Воробьев.

«В регионе уже третьи сутки не прекращаются сильные дожди. Чтобы не было переполнения, планируем начать сброс воды в Можайском водохранилище», — написал Воробьев в Instagram 17 июля.

Жителей губернатор попросил быть наготове и держать при себе документы и необходимые вещи. При этом он заверил, что ситуация находится под контролем, все службы мобилизованы и выразил надежду, что эвакуировать людей все-таки не придется.

В начале июля в подмосковной Рузе прорвало дамбу на реке Гордянка. В городе подтопило почти 30 приусадебных участков с домами, а два частных дома и одну хозяйственную постройку смыло. Также полностью размыло две дороги. Спасатели эвакуировали более 50 человек.

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