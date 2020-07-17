В СК рассказали детали расследования убийства императора Николая II и его семьи
Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты. Об этом сообщила старший следователь по особо важным делам при председателе СК России Марина Молодцова.
«Следственный эксперимент опроверг версию о том, что тела убитых уничтожили с использованием серной кислоты и огня», — цитирует Молодцову 17 июля РБК со ссылкой на «Известия». Установлено, что серная кислота замедляет процесс сожжения тел.
Также следователями в помещении, схожем по размерам с комнатой в подвале Ипатьевского дома, были воспроизведены обстановка и обстоятельства расстрела царской семьи и их ближнего окружения. Это позволило опровергнуть доводы ряда исследователей о том, что в такой маленькой комнате не поместились бы 11 убитых, а также участники расстрела.
Следователь рассказала, что эксперты предлагают изготовить 3D-модель шляпы, которая была на голове Николая Александровича в момент его ранения в Японии. Она хранится в Эрмитаже. Трехмерные копии шляпы и черепа, идентифицированного как Романов Н.А., можно будет сопоставить и оценить, совпадают ли повреждения на головном уборе и обнаруженные ранения на черепе
СКР возобновил расследование по уголовному делу о гибели последней российской царской семьи в сентябре 2015 года. Тогда же в Петропавловском соборе Петербурга в присутствии представителей РПЦ были взяты пробы из захоронений Николая II и его супруги, а также из одежды деда последнего императора – Александра II, в которой тот был в момент убийства. Новая генетическая экспертиза подтвердила подлинность останков. В ноябре 2015 года было проведено вскрытие гробницы Александра III. Это было необходимо для сравнения генетических материалов ранее погребённых членов императорской семьи с останками Алексея и Марии.
Останки детей Николая II были обнаружены в 2007 году, через 16 лет после того, как под Екатеринбургом нашли останки императора, его супруги и их дочерей – Ольги, Татьяны, Анастасии, а также доктора и других жертв казни 1918 года.
Летом 2018 года официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко сообщила, что повторное комплексное исследование подтвердило подлинность останков императора Николая II и его семьи, расстрелянных 100 лет назад в Екатеринбурге.
Русская Православная Церковь до сих пор не признала подлинность останков цесаревича Алексея и княжны Марии.