В США из-за коронавирусного кризиса ставка по ипотеке впервые за 50 лет опустилась ниже трех процентов
Процентная ставка по ипотечному кредиту с 30-летним сроком погашения в США впервые в истории опустились ниже 3%. Аналитики объясняют это кризисом из-за эпидемии коронавируса. В стране насчитывается почти 3,5 миллиона зараженных.
Средняя ставка, по данным крупнейшего американского ипотечного агентства Freddie Mac, впервые за 50 лет опустилась до 2,98 процента, пишет 17 июля газета Wall Street Journal.
В начале 2020 года средняя ставка 30-летней ипотеки составляла 3,72%, а год назад - 3,81%. В качестве сравнения издание напоминает, что в начале 1980-х годов после жестких мер Федеральной резервной системы по борьбе с инфляцией ипотечная ставка превышала 18%.
«Это невероятная психологическая отметка. Это указывает на то, что мы остаемся в кризисе», - сказал изданию Джефф Такер, экономист из агентства недвижимости Zillow Group.
Газета New York Times со ссылкой на собственные подсчеты написала, что более 75 тысяч случаев коронавирусной инфекции выявлено в США в течение 24 часов – самый высокий суточный показатель с начала пандемии COVID-19.
По информации университета Джонса Хопкинса, предыдущий антирекорд состоялся в среду - 67,4 тысячи случаев заражения.
За все время в США выявили 3 499 398 случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 137 тысяч человек.