В США из-за коронавирусного кризиса ставка по ипотеке впервые за 50 лет опустилась ниже трех процентов

Процентная ставка по ипотечному кредиту с 30-летним сроком погашения в США впервые в истории опустились ниже 3%. Аналитики объясняют это кризисом из-за эпидемии коронавируса. В стране насчитывается почти 3,5 миллиона зараженных.



Средняя ставка, по данным крупнейшего американского ипотечного агентства Freddie Mac, впервые за 50 лет опустилась до 2,98 процента, пишет 17 июля газета Wall Street Journal.



В начале 2020 года средняя ставка 30-летней ипотеки составляла 3,72%, а год назад - 3,81%. В качестве сравнения издание напоминает, что в начале 1980-х годов после жестких мер Федеральной резервной системы по борьбе с инфляцией ипотечная ставка превышала 18%.

