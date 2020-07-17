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17.07.2020 00:57
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Астрономы получили снимки Солнца с рекордно близкого расстояния. На них горят «костры»

Космический аппарат Solar Orbiter отправил на Землю самые детальные фотографии звезды, вокруг которой вращается наша планета. Солнце с расстояния в 77 млн километров 16 июля показало Европейское космическое агентство.

Как сказано на сайте организации, это первые фотографии, сделанные с помощью камеры экстремального ультрафиолетового тепловизора, которые получены совместной миссией NASA и ESA. На них учёные смогли рассмотреть миниатюрные вспышки, так называемые солнечные «костры». Они могут быть в миллионы или даже миллиарды раз меньше обычных солнечных вспышек.

«Это только первые изображения, и мы уже можем наблюдать интересное новое явление. Мы не ожидали таких прекрасных результатов с самого начала», - говорит научный сотрудник ESA Даниэль Мюллер.

Solar Orbiter запущен в феврале для исследования Солнца и его гелиосферы, а также процессов, которые отвечают за создание солнечного ветра. Предполагается, что за два года аппарат приблизится к звезде и позволит увидеть её с 42 миллионов километров — это почти четверть расстояния от Солнца до Земли.

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