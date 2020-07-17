Астрономы получили снимки Солнца с рекордно близкого расстояния. На них горят «костры»
Космический аппарат Solar Orbiter отправил на Землю самые детальные фотографии звезды, вокруг которой вращается наша планета. Солнце с расстояния в 77 млн километров 16 июля показало Европейское космическое агентство.
Как сказано на сайте организации, это первые фотографии, сделанные с помощью камеры экстремального ультрафиолетового тепловизора, которые получены совместной миссией NASA и ESA. На них учёные смогли рассмотреть миниатюрные вспышки, так называемые солнечные «костры». Они могут быть в миллионы или даже миллиарды раз меньше обычных солнечных вспышек.
«Это только первые изображения, и мы уже можем наблюдать интересное новое явление. Мы не ожидали таких прекрасных результатов с самого начала», - говорит научный сотрудник ESA Даниэль Мюллер.
Our @ESASolarOrbiter mission’s first images reveal ‘campfires’ on the Sun #TheSunUpClose— ESA Science (@esascience) July 16, 2020
Full story: https://t.co/IGBYZx8XK9
Image gallery: https://t.co/pzS1E0BY48 pic.twitter.com/rUH2PK5NKx
Solar Orbiter запущен в феврале для исследования Солнца и его гелиосферы, а также процессов, которые отвечают за создание солнечного ветра. Предполагается, что за два года аппарат приблизится к звезде и позволит увидеть её с 42 миллионов километров — это почти четверть расстояния от Солнца до Земли.