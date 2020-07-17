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17.07.2020 00:07
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Twitter ответит на взлом аккаунтов знаменитостей массовой блокировкой

Twitter ответит на взлом аккаунтов Илона Маска, Билла Гейтса и других известных пользователей массовой блокировкой. Без доступа останутся те, кто менял пароль в течение последнего месяца.

Об этом сообщается в официальном аккаунте компании 16 июля. Пользователей предупреждают, что разблокировка может занять «дополнительное время». При этом в компании пока не располагают данными о том, что хакеры действительно получили доступ к паролям, так что полагают, что сейчас менять их нет необходимости. Массовую блокировку объяснили «излишней осторожностью».

Вечером 15 июля хакеры взломали аккаунты Билла Гейтса, Илона Маска, Apple и практически всех крупнейших площадок, торгующих криптовалютой — Coindesk, Binance, Coinbase и других. От их имени просили перевести биткоины на 1000 долларов. Акции Twitter после этого упали почти на 5%.

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