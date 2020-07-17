Twitter ответит на взлом аккаунтов знаменитостей массовой блокировкой

Twitter ответит на взлом аккаунтов Илона Маска, Билла Гейтса и других известных пользователей массовой блокировкой. Без доступа останутся те, кто менял пароль в течение последнего месяца.



Об этом сообщается в официальном аккаунте компании 16 июля. Пользователей предупреждают, что разблокировка может занять «дополнительное время». При этом в компании пока не располагают данными о том, что хакеры действительно получили доступ к паролям, так что полагают, что сейчас менять их нет необходимости. Массовую блокировку объяснили «излишней осторожностью».

