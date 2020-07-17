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17.07.2020 00:23
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Историк Соколов, обвиняемый в убийстве возлюбленной, рассказал, о чем пишет роман в СИЗО. «Это потрясающе интересная страница русско-французской истории»

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, рассказал 16 июля в письме Russia Today подробности романа, который он пишет в СИЗО.

Напомним, ранее сообщалось только, что это будет «книга о любви».

«Роман я пишу, точнее пытаюсь набросать, вовсе не об этом (о своём деле — прим. ред.), а о русском офицере-кавалергарде, посланном в Париж после заключения Тильзитского мира в качестве помощника князю П. Волконскому, которому Александр I поручил изучить, я бы сказал, «науку побеждать» наполеоновской армии. Это потрясающе интересная страница русско-французской истории, почти неизвестная пока ни в России, ни во Франции», - пишет Соколов.

Он уточнил, что друзья присылают ему в тюрьму отсканированные страницы книг, которые ему нужны для работы. Напомним, ранее суд оставил Соколова под арестом до 24 сентября.

По версии следствия, Соколов ночью 8 ноября четырежды стрелял в Ещенко и пытался ее задушить. Утром он созванивался с посольством Франции, затем закупил мусорные мешки, вечером в день убийства принял гостей, после чего расчленил тело, некоторые части успел выкинуть в Мойку, сам упал в воду и оказался в больнице с переохлаждением.

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Комментарии (2)

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Во всем Понасенков виноват - он ему под дверь квартиры кучи клал. Так что понять, и простить, и отпустить!
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