Историк Соколов, обвиняемый в убийстве возлюбленной, рассказал, о чем пишет роман в СИЗО. «Это потрясающе интересная страница русско-французской истории»
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, рассказал 16 июля в письме Russia Today подробности романа, который он пишет в СИЗО.
Напомним, ранее сообщалось только, что это будет «книга о любви».
«Роман я пишу, точнее пытаюсь набросать, вовсе не об этом (о своём деле — прим. ред.), а о русском офицере-кавалергарде, посланном в Париж после заключения Тильзитского мира в качестве помощника князю П. Волконскому, которому Александр I поручил изучить, я бы сказал, «науку побеждать» наполеоновской армии. Это потрясающе интересная страница русско-французской истории, почти неизвестная пока ни в России, ни во Франции», - пишет Соколов.
Он уточнил, что друзья присылают ему в тюрьму отсканированные страницы книг, которые ему нужны для работы. Напомним, ранее суд оставил Соколова под арестом до 24 сентября.
По версии следствия, Соколов ночью 8 ноября четырежды стрелял в Ещенко и пытался ее задушить. Утром он созванивался с посольством Франции, затем закупил мусорные мешки, вечером в день убийства принял гостей, после чего расчленил тело, некоторые части успел выкинуть в Мойку, сам упал в воду и оказался в больнице с переохлаждением.