На Неве собираются участники парада к Дню ВМФ. Перед Адмиралтейством рабочие выстроились в пирамиду
На Неве продолжают собираться участники военно-морского парада. В ночь на 17 июля в акваторию зайдут малый ракетный корабль «Мытищи», корвет «Бойкий», фрегат «Адмирал Касатонов».
Подводная лодка «Санкт-Петербург» уже ошвартовалась у набережной лейтенанта Шмидта, накануне встал у причала на Английской набережной и парусный корабль «Полтава». Сегодня ночью корабли должны пройти под разведёнными мостами и встать у стрелки Васильевского острова.
Все эти корабли примут участие в военно-морском параде, который пройдет в Петербурге 26 июля. Возле Адмиралтейства устанавливают оборудование для празднования — корреспондент «Фонтанки» запечатлел, как рабочие практически выстроились в пирамиду на фоне заката.
Напомним, «Фонтанка» ранее писала о том, какие ограничения ждут петербуржцев в связи с проведением военно-морского парада.