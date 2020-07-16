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16.07.2020 23:03
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На Неве собираются участники парада к Дню ВМФ. Перед Адмиралтейством рабочие выстроились в пирамиду

На Неве продолжают собираться участники военно-морского парада. В ночь на 17 июля в акваторию зайдут малый ракетный корабль «Мытищи», корвет «Бойкий», фрегат «Адмирал Касатонов».

Подводная лодка «Санкт-Петербург» уже ошвартовалась у набережной лейтенанта Шмидта, накануне встал у причала на Английской набережной и парусный корабль «Полтава». Сегодня ночью корабли должны пройти под разведёнными мостами и встать у стрелки Васильевского острова.

Фото: Алина Циопа/"Фонтанка.ру"

Все эти корабли примут участие в военно-морском параде, который пройдет в Петербурге 26 июля. Возле Адмиралтейства устанавливают оборудование для празднования — корреспондент «Фонтанки» запечатлел, как рабочие практически выстроились в пирамиду на фоне заката.

Фото: Алина Циопа/"Фонтанка.ру"
Фото: Алина Циопа/"Фонтанка.ру"

Напомним, «Фонтанка» ранее писала о том, какие ограничения ждут петербуржцев в связи с проведением военно-морского парада.

Фото: Алина Циопа/"Фонтанка.ру"
© Фонтанка.Ру

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