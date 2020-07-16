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16.07.2020 22:27
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Вагоно-километр подорожал на 4 рубля. Смольный поможет подземке в связи с падением пассажиропотока

Комитет по транспорту опубликовал изменения в распоряжение о субсидиях метрополитену в 2020 году. Предприятие недобрало денег с пассажиров в связи с коронавирусом, при этом расходы упали несравнимо меньше.

Согласно изначальной версии документа, субсидия метрополитену во втором квартале рассчитывалась, исходя из 87,41 рублей за 1 вагоно-километр. Нынешнее распоряжение увеличивает расценки до 91,25 рубля.

Бюджет выплачивает субсидии городским транспортным предприятиям в связи с тем, что они перевозят пассажиров не по экономически обоснованному тарифу, а по льготному. То есть фактически транспортная работа выполняется перевозчиком себе в убыток, и именно это компенсирует город. Перед началом года Смольный согласовал для «Петербургского метрополитена» необходимую выручку в 43,46 млрд рублей – это сумма, которую подземка должна получить из всех источников, чтобы покрыть свои расходы. 19,88 млрд рублей из этого составляла бюджетная субсидия, однако она выплачивается по результатам проделанной транспортной работы. В апреле пассажиропоток в метро падал на 87%; расходы тоже сокращались (например, за счет увеличения интервалов движения поездов и закрытия станций в 22.00), однако не пропорционально уменьшению пассажиропотока. Позднее загрузка поездов стала увеличиваться, но и сейчас составляет лишь половину от докоронавирусной.

В связи с этим стоимость одного вагоно-километра для бюджета была переоценена в большую сторону. Помимо этого, убытки метрополитена будут компенсироваться за счет кредитных средств: предприятие разместило закупку на предоставление невозобновляемой кредитной линии на 3 млрд рублей.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

Мужской Взгляд
Почему с моих налогов надо оплачивать метрошникам их убытки, когда нужно было вообще закрыть это чёртово метро на период пандемии, всё равно никто не пользовался.
hal9000
Когда уже сменят эти вагоны качающиеся..их на свалку пора..они туда сюда качаются..на 2ой линии..читаешь книжку зрение испортить можно туда сюда качается все..пока едешь даже можно возбудиться..а потом спрашивают откуда у нас стока маньяков?..ну на всех линиях уже нормальные поезда ездят..а на второй все эти динозавры..там стойки амортизаторов чтоли полетели что их так качает?!
Агроном аэродрома
"в связи с падением пассажиропотока" - в связи с чем чем?
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