Вагоно-километр подорожал на 4 рубля. Смольный поможет подземке в связи с падением пассажиропотока

Комитет по транспорту опубликовал изменения в распоряжение о субсидиях метрополитену в 2020 году. Предприятие недобрало денег с пассажиров в связи с коронавирусом, при этом расходы упали несравнимо меньше.



Согласно изначальной версии документа, субсидия метрополитену во втором квартале рассчитывалась, исходя из 87,41 рублей за 1 вагоно-километр. Нынешнее распоряжение увеличивает расценки до 91,25 рубля.



Бюджет выплачивает субсидии городским транспортным предприятиям в связи с тем, что они перевозят пассажиров не по экономически обоснованному тарифу, а по льготному. То есть фактически транспортная работа выполняется перевозчиком себе в убыток, и именно это компенсирует город. Перед началом года Смольный согласовал для «Петербургского метрополитена» необходимую выручку в 43,46 млрд рублей – это сумма, которую подземка должна получить из всех источников, чтобы покрыть свои расходы. 19,88 млрд рублей из этого составляла бюджетная субсидия, однако она выплачивается по результатам проделанной транспортной работы. В апреле пассажиропоток в метро падал на 87%; расходы тоже сокращались (например, за счет увеличения интервалов движения поездов и закрытия станций в 22.00), однако не пропорционально уменьшению пассажиропотока. Позднее загрузка поездов стала увеличиваться, но и сейчас составляет лишь половину от докоронавирусной.

