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16.07.2020 22:06
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Уголовный розыск нашёл потрошителей банкомата на Партизана Германа и десять миллионов. Банк подвели свои

Спустя шесть дней после того, как из банкомата в Красносельском районе Петербурга унесли почти 10 млн рублей, «кражный» отдел главка отыскал новоявленных миллионеров. С вопросами пришли к инкассаторам, которые, похоже, устали смотреть на чужие деньги.

Как стало известно «Фонтанке», 16 июля по подозрению в особо крупной краже задержали троих. Идейными вдохновителями преступления, по версии следствия, стали инкассатор Альфа-Банка и водитель инкассаторской машины. Третий — рядовой петербуржец, которого привлекли в качестве исполнителя.

Распорядиться внезапным богатством они не успели. Пропавшие из банкомата Альфа-Банка в «Окее» 9,8 млн рублей изъяли из ячейки другого банка на проспекте Ветеранов, выброшенные пустые кассеты также нашли и приобщили в качестве вещдоков к уголовному делу.

Желание присвоить миллионы инкассаторы испытали не внезапно и к краже подошли с умом. По версии следствия, хорошо знакомые с процедурой инкассаторы оставили банкомат открытым и снабдили исполнителя нужным кодом, который позволил ему 10 июля беспрепятственно забрать кассеты, а от себя подозрение отвели, добавив к банкомату устройство, с помощью которого преступники будто бы самостоятельно считали код.

На руку играло и отсутствие камеры в гипермаркете, однако предполагаемого преступника запомнил подвозивший его водитель. Он описал мечту блюстителя коронавирусных правил.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

Мужской Взгляд
На сегодняшний день самое глупое занятие - грабить банки. Найдут 100% ещё и лишние деньги повесят, которых не брал..
prosto262130721
"Он описал мечту блюстителя коронавирусных правил. "
Не "описал", а "обгадил".
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