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16.07.2020 22:44
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«У нас небольшой городок-то». Мэр Москвы считает, что умерших в столице «никуда не спрячешь»

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что скрыть реальные данные о количестве умерших в столице от коронавируса невозможно.

«А вы верите, что в Москве можно что-то скрыть? У нас небольшой городок-то, все живем в радиусе 15 километров. Все друг друга знают, могут позвонить знакомому врачу, спросить у друзей, кто болеет», — сказал Собянин 16 июля в интервью «Комсомольской правде».

Мэр Москвы уточнил, что «если бы мы врали, ничего не рассказывали, то и люди бы иначе реагировали».

«Возьмём смертность, умерших никуда не спрячешь. Эти цифры легко сравнить с данными за прошлые годы. Мы открыто все публикуем. Благодаря этому люди начали понимать, что существует реальная опасность, стали ответственно соблюдать карантин, самоизоляцию, носить маски и перчатки», - подытожил Собянин.

Напомним, по официальным данным на утро 16 июля, в Москве от коронавируса умерли 4258 человек.

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Комментарии (1)

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"В нашем городке не спрятаться, не скрыться." Исполняет С.Собянин.
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