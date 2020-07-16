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16.07.2020 21:56
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Znak.com: СК заказал экспертизу «механизма», как журналист Френкель получил перелом руки

В рамках доследственной проверки конфликта на избирательном участке, в ходе которого журналист Давид Френкель получил перелом руки, Следственный комитет Петербурга заказал экспертизу. Она должна показать, как именно была получена травма. Об этом 16 июля со ссылкой на знакомый с ходом проверки источник пишет Znak.com.

«Перед экспертом поставлены вопросы о механизме образования полученных травм», - цитирует собеседника издание.

Напомним, в предпоследний день голосования по поправкам в Конституцию, 30 июня, журналист «Медиазоны» Давид Френкель прибыл на избирательный участок №2191 на набережной Фонтанки, откуда днем ранее поступала информация о нарушениях, в частности, о переносной урне с бюллетенями неизвестного происхождения. В результате конфликта с членами комиссии, наблюдателем и правоохранителями сотрудник СМИ получил перелом, из-за которого потребовалась срочная операция.

В итоге бюллетени в спорной урне было решено аннулировать, правда, избирком представил дело так, что избирательная документация, которая объясняла бы происхождение бюллетеней в урне, пропала во время конфликта с Френкелем.

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Комментарии (6)

Boris_93*1
Если слишком много свидетелей , но есть заинтересованные :) - следственные действия растянутся на срок , после которого истечёт время привлечения к ответственности , т.к. скорее всего применят какую-нть "несерьёзную" статью
Петр Петров
Исполнителей перелома уже задержали???
Alexander_5e4cfced16b74
во время экспертизы сломают вторую руку?
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