Znak.com: СК заказал экспертизу «механизма», как журналист Френкель получил перелом руки
В рамках доследственной проверки конфликта на избирательном участке, в ходе которого журналист Давид Френкель получил перелом руки, Следственный комитет Петербурга заказал экспертизу. Она должна показать, как именно была получена травма. Об этом 16 июля со ссылкой на знакомый с ходом проверки источник пишет Znak.com.
«Перед экспертом поставлены вопросы о механизме образования полученных травм», - цитирует собеседника издание.
Напомним, в предпоследний день голосования по поправкам в Конституцию, 30 июня, журналист «Медиазоны» Давид Френкель прибыл на избирательный участок №2191 на набережной Фонтанки, откуда днем ранее поступала информация о нарушениях, в частности, о переносной урне с бюллетенями неизвестного происхождения. В результате конфликта с членами комиссии, наблюдателем и правоохранителями сотрудник СМИ получил перелом, из-за которого потребовалась срочная операция.
В итоге бюллетени в спорной урне было решено аннулировать, правда, избирком представил дело так, что избирательная документация, которая объясняла бы происхождение бюллетеней в урне, пропала во время конфликта с Френкелем.