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16.07.2020 21:47
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В Ленобласти на железнодорожном мосту погиб четырёхлетний ребёнок. Поезд мог сдуть девочку в реку

Четырёхлетняя девочка погибла при проходе товарного поезда по железнодорожном мосту во Всеволожском районе Ленобласти.

Как сообщает 47news, трагедия произошла в начале шестого вечера 16 июля на железнодорожном мосту через реку Грузинка, который расположен между станциями Васкелово и 47-й километр. По предварительной информации, ребёнка зацепил товарняк, она упала в реку.

Травмированную малышку достали из воды, но к приезду скорой она скончалась из-за перелома основания черепа. По данным транспортной полиции, с девочкой были две женщины. Восстановить обстоятельства гибели ещё предстоит. Не исключено, что ребёнка с ног сбил поток воздуха от проходящего мимо поезда.

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