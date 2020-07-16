Газ для россиян подорожает с 1 августа

Стоимость газа для населения России поднимется после индексации оптовых цен, которая произойдёт в августе 2020 года.
«Утвердить с 1 августа 2020 года оптовые цены на газ, добываемый ПАО "Газпром" и его аффилированными лицами, предназначенный для последующей реализации населению, в соответствии с приложением к настоящему приказу», - говорится говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы.
В апреле ФАС предложила повысить с 1 июля оптовые цены на газ для населения на 3%, а для других потребителей - на 2,99%, однако позже решила отложить традиционную индексацию в связи с коронакризисом.
В начале апреля ФАС предложила с 1 июля 2020 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 3%, цены на газ для других категорий потребителей (кроме населения) - на 2,99%.
В июле 2018-го стоимость газа для россиян подняли на 3,4%, через год - ещё на 1,4%.