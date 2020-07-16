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16.07.2020 20:53
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Газ для россиян подорожает с 1 августа

Стоимость газа для населения России поднимется после индексации оптовых цен, которая произойдёт в августе 2020 года.

«Утвердить с 1 августа 2020 года оптовые цены на газ, добываемый ПАО "Газпром" и его аффилированными лицами, предназначенный для последующей реализации населению, в соответствии с приложением к настоящему приказу», - говорится говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы.

В апреле ФАС предложила повысить с 1 июля оптовые цены на газ для населения на 3%, а для других потребителей - на 2,99%, однако позже решила отложить традиционную индексацию в связи с коронакризисом.

В начале апреля ФАС предложила с 1 июля 2020 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 3%, цены на газ для других категорий потребителей (кроме населения) - на 2,99%.

В июле 2018-го стоимость газа для россиян подняли на 3,4%, через год - ещё на 1,4%.

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Комментарии (5)

Агроном аэродрома
Зато "мы" продали больше золота!
260551481
"эффективные" менеджеры умеют лишь поднимать цены.
Swift_5e4d8a276f5e8
..... шайка после обнуления сочла, что теперь всё можно ....
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