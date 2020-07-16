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16.07.2020 20:47
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Импровизация и хардкор. Приставы отрезали петербургскому яхт-клубу профсоюзов путь на сушу

Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"

Судебные приставы убрали деревянные мостики к причалам петербургского Яхт-клуба профсоюзов. Об этом 16 июля «Фонтанке» сообщили пострадавшие яхтсмены.

По словам капитанов, трапы собрали и увезли сегодня в районе полудня. Только с одного пирса срезали и увезли 8 трапов. Остальных также лишили доступа к берегу.

Это стало сюрпризом для людей, вернувшихся к вечеру с водных прогулок. Чтобы наладить сообщение с сушей, им пришлось импровизировать с помощью подручных средств: у кого-то это деревянная лестница, у других - металлическая, разборная, а на одном из пирсов проблему решили с помощью плавучего понтона с навесом, передаёт корреспондент «Фонтанки» с места событий.

Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
© Фонтанка.Ру

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