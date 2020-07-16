Испытание теплосетей в Рыбацком вызвало озеро из-под земли, а в Купчино по щиколотку в воде пробираются к автомобилям
Гидравлические испытания разбудили грязевой гейзер в Невском районе к вечеру 16 июля. Во Фрунзенском бурлит и заливает второй день подряд.
О проблемном трубопроводе в Рыбацком «Фонтанке» сообщил читатель. В половине седьмого вечера подготовки к отопительному сезону не выдержала труба на Караваевской улице. Мутная вода бодрыми ручейками побежала по тротуару и затопила проезжую часть.
читатель "Фонтанки" Сергей
В четверг, 16 июля, «Теплосеть Санкт-Петербурга» проводит испытания в Невском районе, в ожидании прорывов температуру воды предусмотрительно понизили до 40 градусов.
Это не может не радовать жителей Купчино, которые живут в режиме испытаний второй день. Накануне заливало Будапештскую, сегодня уже фонтанировало на Купчинской, а теперь жители мочат ноги в районе пересечения Малой Балканской и Пловдивской. Там коммунальное озеро растекается на подступах к гаражам, на проезжей части тоже мокро.