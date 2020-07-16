Смольный признал Кудровский проезд за своего. Дорогу будет содержать комитет по благоустройству
Комитет по благоустройству намерен принять под свою опеку городскую часть Кудровского проезда. Ранее дорога была бесхозной.
16 июля опубликован проект изменений в 300-е постановление Смольного — именно оно определяет перечень городских дорог, за состояние которых отвечает петербургская администрация. Список пополняется двумя позициями: Кудровский проезд от пр. Большевиков до границы города и Якутская улица от Крыленко до Кудровского проезда.
Напомним, Кудровский проезд и Ленинградская улица — две дорожные артерии, связывающие областное Кудрово с Петербургом, и они давно являются предметом обсуждения. В частности, бутылочное горлышко Ленинградской улицы было в прошлом году расширено, несмотря на то, что КРТИ высказывался против. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на вопрос об ответственных заявлял: «Пускай на моё имя штраф выписывают. Пусть знают, что это я ночью с лопатой и киркой трудился».
Кудровский проезд рассматривался как трасса для смежных маршрутов общественного транспорта. Автомобилисты жаловались на состояние городского участка, но его не было в перечне региональных дорог. В итоге в мае по проезду был запущен автобусный маршрут 596Б.