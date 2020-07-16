ФК «Тамбов» пожелал скорейшего выздоровления заболевшим коронавирусом в ФК «Сочи»
ФК «Тамбов» пожелал скорейшего выздоровления заболевшим игрокам и представителям клуба «Сочи».
МАТЧ "ТАМБОВ" - "СОЧИ" НЕ СОСТОИТСЯ❗— ФК «Тамбов» (@fctambov68) July 16, 2020
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«В настоящий момент южане уведомили региональное управление Роспотребнадзора и ожидают дальнейших указаний ведомства, — говорится в сообщении. — Что касается матча «Тамбов» — «Сочи», то его судьба определится на ближайшем заседании КДК. «Тамбов» выражает искреннюю поддержку игрокам, тренерскому штабу и персоналу футбольного клуба «Сочи» и желает всем скорейшего выздоровления!»
Как сообщала пресс-служба РПЛ в четверг, 16 июля, девять представителей сочинской команды сдали положительные тесты на коронавирус. Отмечается, что результаты стали известны только сегодня. Клуб уведомил региональное управление Роспотребнадзора и ожидает дальнейших указаний ведомства. Согласно регламенту РПЛ, «Сочи» получил техническое поражение со счетом 0:3.
Напомним, что 19 июня «Сочи» отказал «Ростову» в переносе матча из-за нескольких заболевших коронавирусом футболистов в ростовской команде. В результате «Ростов» выставил на матч 17-летних игроков, которые проиграли со счетом 1:10.