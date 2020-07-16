ФК «Тамбов» пожелал скорейшего выздоровления заболевшим коронавирусом в ФК «Сочи»

«В настоящий момент южане уведомили региональное управление Роспотребнадзора и ожидают дальнейших указаний ведомства, — говорится в сообщении. — Что касается матча «Тамбов» — «Сочи», то его судьба определится на ближайшем заседании КДК. «Тамбов» выражает искреннюю поддержку игрокам, тренерскому штабу и персоналу футбольного клуба «Сочи» и желает всем скорейшего выздоровления!»

Как сообщала пресс-служба РПЛ в четверг, 16 июля, девять представителей сочинской команды сдали положительные тесты на коронавирус. Отмечается, что результаты стали известны только сегодня. Клуб уведомил региональное управление Роспотребнадзора и ожидает дальнейших указаний ведомства. Согласно регламенту РПЛ, «Сочи» получил техническое поражение со счетом 0:3.