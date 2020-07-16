Больше тысячи якутских алмазов на сумму в 700 млн рублей похитили у добывающей компании «АЛРОСА». Уголовный срок грозит пятерым

По версии следствия, в период с 2016-го по 2019 год они в ходе сортировки необработанных драгоценных камней тайно похитили 1027 алмазов высокого качества путем их подмены на техническое сырье, после чего незаконно сбыли их большую часть иностранным покупателям.

По данным ведомства, в деле фигурируют главный специалист «Единой сбытовой организации «АЛРОСА» (группы алмазодобывающих компаний «АЛРОСА») Елена Канунникова, гражданин Грузии Владимир Табидзе, а также Владимир Гординский, Евгениий Богомолов и Сергей Свиридов.

Генпрокуратура РФ 16 июля вынесла обвинительное заключение по уголовному делу о краже и незаконном обороте алмазов на сумму 700 млн рублей.

Сумму ущерба АО «АЛРОСА» от действий преступной группировки оценили на сумму более 700 млн рублей. Большую часть похищенных драгоценных камней злоумышленники успели продать — в ходе обысков оперативники нашли 480 алмазов стоимостью более 300 млн рублей, а также крупные суммы иностранной валюты.

У фигурантов дела также конфисковали и арестовали ювелирные изделия, дорогое движимое и недвижимое имущество — по оценке, на сумму около 320 млн рублей.