Минус 9,4 процента. Росстат посчитал падение промпроизводства в июне

Промышленное производство в России в прошлом месяце снизилось на 9,4% в годовом выражении, сообщил Росстат 16 июля.

«В июне 2020 года промышленное производство выросло по сравнению с маем этого года на 2,4%. По сравнению с июнем 2019 года индекс промышленного производства снизился на 9,4%. Итоги первого полугодия 2020 года — снижение промышленного производства на 3,5% по сравнению с январем — июнем 2019 года», — говорится в сообщении.

Росстат указывает, что ограничения на работу предприятий и организаций в ряде отраслей и сегментов экономики, а также другие меры, введённые для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, продолжили влиять на экономическую активность в стране. При этом значительная часть производств в ряде сегментов экономики не смогли нарастить выпуск продукции.