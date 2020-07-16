Спасенные из горевшей на Краснопутиловской квартиры собака и кошка нашли новый дом

Собака и кошка, которых пожарные спасли из квартиры на Краснопутиловской улице, где произошел взрыв газа, обрели новых хозяев. Об этом «Фонтанке» 16 июля рассказал глава Московского района Владимир Ушаков.



Как объяснил глава района, кошку сотрудники МЧС обнаружили позднее, она так же, как и собака, находилась под завалами. Сейчас у обоих животных все благополучно, их пристроили к новым хозяевам.