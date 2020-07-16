«Роснефть» отозвала 43-миллионный иск к РБК после публикации издания со словами сожаления

«Редакция РБК не имела намерения поставить под сомнение факт совершения и легитимность сделки и после получения уточняющей информации приняла меры по изменению вышеуказанного заголовка», - говорится в заявлении от имени гендиректора РБК Николая Молибога и главного редактора РБК Петра Канаева.

Издание РБК и Роснефть пришли к соглашению после двух месяцев консультаций на фоне конфликта из-за статьи «Рязанский ЧОП стал владельцем бывшего проекта «Роснефти» в Венесуэле», опубликованной на сайте www.rbc.ru 14.05.2020 года. В результате нефтяная компания отозвала 43-миллионный иск, а РБК опубликовало сообщение со словами сожаления.

Издание «сожалеет, что публикация под заголовком «Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте «Роснефти» могла вызвать некорректные интерпретации». Также РБК заверило, что придерживается журналистских принципов и намерена и дальше достоверно и объективно предоставлять информацию своим читателям, в том числе акционерам «Роснефти»

В статье говорилось, что ООО «ЧОП "РН-Охрана-Рязань"», принадлежащее государственной «Росзарубежнефти», стало владельцем 80% в Национальном нефтяном консорциуме. Журналисты поменяли название материала после уточняющих комментариев, которые поступили спустя сутки после публикации. Как уверяют в «Роснефти», первый заголовок, который звучал как «Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте "Роснефти"», ввёл в заблуждение общественность, игроков рынка и регуляторов и нанес ущерб деловой репутации, её компания оценила 43 миллиарда рублей, что является «рекордной для медиарынка суммой», иск отправился в суд.

Через полчаса после публикации заявления о «сожалении» удовлетворённая «Роснефть» сообщила о том, что отозвала иск.