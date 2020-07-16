ГК «ПСК»: потенциал апартаментов полностью только предстоит раскрыть

Гостеприимные апартаменты



В Петербурге работают 56 апарт-отелей на 35 тыс. юнитов. Номерной фонд гостиницах самого популярного формата 3–4 звезды составляет примерно 20 тыс. Суммарно это 55 тыс. номеров, не считая люксовых и хостелов, — явно недостаточно для Петербурга.



В июле Северная столица вошла в топ-5 направлений для внутреннего туризма. Конечно, в этом году турпоток будет не столь многолюдным, но ежегодно он растёт на 5–10%, а новых гостиниц не строят такими же темпами. Причём увеличивается число приезжающих как по делам, так и на отдых.



— Апартаменты составляют конкуренцию отелям: и по цене, и по сервису. Но даже растущий номерной фонд пока не закрывает потребности города. Эти потребности мы учитываем в новых проектах. Причём не только реализуем новые ниши с точки зрения аудитории, но и развиваем инвестиционный потенциал районов, — говорят в ГК «ПСК».



Новый проект ГК «ПСК», строительство которого начнётся в этом году в Кировском районе, рассчитан как раз на деловых и рекреационных туристов. Компания станет первым девелопером за долгое время, начавшим строительство в этой локации, предложив тем самым новую точку на инвестиционной карте города.



Долгосрочная аренда и собственное проживание



О потенциале апартаментов говорит и растущий последние годы спрос: в 2019 году было реализовано почти на 13% больше юнитов в сравнении с 2018-м. Значительная часть покупателей приобретают апартаменты для собственного проживания или для сдачи в долгосрочную аренду. Длительное проживание предполагает более широкий набор услуг для жильцов. Например, в апарт-комплексе Like работает фитнес-центр с бассейном, собственный ресторан, благоустроен двор.



Модель долгосрочного размещения показала устойчивость в период ограничений: и к колебаниям курса, и к «обнулению» турпотока.



— Апартаменты продолжали работу в период самоизоляции. Многие перестроились для долгосрочной аренды. Наш апарт-комплекс Like изначально рассчитывался для собственного проживания и под долгосрочную аренду, так что мы принимали гостей без изменения концепции проекта,— говорят в ГК «ПСК».



Строящийся рядом с метро «Парнас» апарт-комплекс START также подразумевает средне- и долгосрочное проживание. Проект рассчитан на переезжающих в город «новых петербуржцев», студентов, владельцев малого бизнеса и туристов. Им будет представлен набор сервисов START, а также торговая инфраструктура Парнаса. Это крупный комплекс среди недорогих проектов, строительство которого завершится в 2021 году.



Для инвесторов START — один из самых доступных проектов: цена входа — от 1,75 млн руб., льготная ипотека от 4,2% в первый год кредитования*, рассрочка от застройщика. С момента старта продаж апартаменты подорожали на 35%.

Таким образом, рынок апартаментов далёк от насыщения. Вариативность использования обеспечивает спрос как со стороны жителей Петербурга, так и со стороны приезжающих по делам или на отдых.



Узнать подробней о предложениях ГК «ПСК» в сегменте апартаментов можно по телефону (812) 640–38–38 и на личной консультации в офисе продаж.



*По программе ставка составит от 4,2% годовых на первый год кредитования с момента заключения договора. Остальную часть субсидирует застройщик. Ставка со второго года — от 8,7%. Первоначальный взнос — от 20%. Срок кредитования — от 1 года до 30 лет. Сумма кредита от 500 тыс. до 30 млн руб. Программа реализована совместно с Банком ВТБ (ПАО). ПАО Банк ВТБ лицензия Центрального банка № 1000 от 08.07.2015г. Подробности программы и полная информация о проекте — по телефону (812) 640–38–38 и на сайте START.

Справка о компании «ПСК»



Апарт-комплекс Start — застройщик ООО «Компания СОЛ», проектная декларация на сайте http://startspb.house/documents/



Комплекс LIKE - застройщик ООО "Альянс-Девелопмент", проектная декларация на сайте https://like.house/documents

