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16.07.2020 18:12
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Шнуров опроверг слова лидера Партии Роста о выдвижении в Госдуму

Музыкант, член Партии Роста Сергей Шнуров опроверг информацию о своих планах баллотироваться на выборах в Госдуму. Об 16 июля пишет международный канал RTVI, генеральным продюсером которого является Шнур.

«Видимо, Борис Юрьевич Титов попал в то место, то есть Челябинск, откуда люди в связи со сложной экологической обстановкой начинают видеть будущее», — цитирует СМИ слова музыканта.

Ранее лидер Партии Роста Титов заявил, что Шнур будет выдвигаться в Госдуму.

О том, что Шнуров стал генеральным продюсером международного русскоязычного телеканала, стало известно 30 июня.

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Комментарии (2)

ПригожинскийТролль
"...директором которого стал Шнур" - не "Шнур", а Сергей Шнуров.
dedmoroz_5e4d8827384c2
одеваем шляпы назад
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