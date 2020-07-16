Шнуров опроверг слова лидера Партии Роста о выдвижении в Госдуму

Музыкант, член Партии Роста Сергей Шнуров опроверг информацию о своих планах баллотироваться на выборах в Госдуму. Об 16 июля пишет международный канал RTVI, генеральным продюсером которого является Шнур.

«Видимо, Борис Юрьевич Титов попал в то место, то есть Челябинск, откуда люди в связи со сложной экологической обстановкой начинают видеть будущее», — цитирует СМИ слова музыканта.

Ранее лидер Партии Роста Титов заявил, что Шнур будет выдвигаться в Госдуму.

О том, что Шнуров стал генеральным продюсером международного русскоязычного телеканала, стало известно 30 июня.