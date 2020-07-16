На юго-западе Петербурга мужчина сразил соперника выстрелом и дождался полицию
Ссора знакомых закончилась стрельбой в Красносельском районе Петербурга в четверг, 16 июля. В роли рефери выступили медики и полиция.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области, пальбу на проспекте Маршала Жукова, 41, в половине четвёртого вечера услышали горожане и вызвали экстренные службы.
Приехавшие на место полицейские застали на месте обоих участников конфликта. Раненого передали врачам, вооружённого лишили травматического пистолета и увезли в отдел. По предварительной информации, до стрельбы разругались знакомые, выяснять отношения заставила ревность.
«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — уточняют в полицейском главке.