На юго-западе Петербурга мужчина сразил соперника выстрелом и дождался полицию

Ссора знакомых закончилась стрельбой в Красносельском районе Петербурга в четверг, 16 июля. В роли рефери выступили медики и полиция.



Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области, пальбу на проспекте Маршала Жукова, 41, в половине четвёртого вечера услышали горожане и вызвали экстренные службы.

Приехавшие на место полицейские застали на месте обоих участников конфликта. Раненого передали врачам, вооружённого лишили травматического пистолета и увезли в отдел. По предварительной информации, до стрельбы разругались знакомые, выяснять отношения заставила ревность.