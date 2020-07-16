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16.07.2020 17:56
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Пожилая велосипедистка на площади Бехтерева переезжала дорогу на красный и попала под шаланду

Пенсионерка, ехавшая на велосипеде, угодила под колеса большегруза в Невском районе Петербурга днем 16 июля. Женщина осталась жива и даже не получила тяжелых травм.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 15:20 на площади Бехтерева большегруз наехал на 70-летнюю велосипедистку, пересекавшую дорогу по регулируемому пешеходному переходу. В результате пенсионерка получила травмы средней степени тяжести.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Участники группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» уточняют, что ДТП произошло при выезде с площади Бехтерева на улицу Седова. Сбитая велосипедистка оказалась под прицепом, и ее протащило за шаландой.

«Жив вроде, в машине реанимации, по крайней мере с ним общались спасатели. Похоже, фура при повороте зацепила, ей еще сигналили водители, чтоб остановилась. Пешеходам на тот момент красный горел», — пишет участник группы Стас.

Момент наезда попал на камеру видеорегистратора одного из очевидцев. На записи видно, что пенсионерка ехала даже не по пешеходному переходу, а по дороге перед ним. Когда автомобилям уже загорелся зеленый, женщина вырулила между легковых автомобилей в правом ряду и попыталась проскочить перед грузовиком, но тот сбил ее и протащил несколько десятков метров. Похоже, что водитель шаланды даже не заметил случившееся, и остановили его очевидцы.

«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (6)

Иван Кадачигов
Может она как раз и хотела свести счёты.
Павел Михайлов
И как она дожила до 70 , так катаясь на велике?
муматор
никого не жалко! Ни бабку перемещающуюся как бог на душу положит, ни фуровода-леворядника.
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