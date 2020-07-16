Пожилая велосипедистка на площади Бехтерева переезжала дорогу на красный и попала под шаланду
Пенсионерка, ехавшая на велосипеде, угодила под колеса большегруза в Невском районе Петербурга днем 16 июля. Женщина осталась жива и даже не получила тяжелых травм.
Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 15:20 на площади Бехтерева большегруз наехал на 70-летнюю велосипедистку, пересекавшую дорогу по регулируемому пешеходному переходу. В результате пенсионерка получила травмы средней степени тяжести.
Участники группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» уточняют, что ДТП произошло при выезде с площади Бехтерева на улицу Седова. Сбитая велосипедистка оказалась под прицепом, и ее протащило за шаландой.
«Жив вроде, в машине реанимации, по крайней мере с ним общались спасатели. Похоже, фура при повороте зацепила, ей еще сигналили водители, чтоб остановилась. Пешеходам на тот момент красный горел», — пишет участник группы Стас.
Момент наезда попал на камеру видеорегистратора одного из очевидцев. На записи видно, что пенсионерка ехала даже не по пешеходному переходу, а по дороге перед ним. Когда автомобилям уже загорелся зеленый, женщина вырулила между легковых автомобилей в правом ряду и попыталась проскочить перед грузовиком, но тот сбил ее и протащил несколько десятков метров. Похоже, что водитель шаланды даже не заметил случившееся, и остановили его очевидцы.