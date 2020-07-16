Кокорин после отмены матча «Сочи» с «Тамбовом»: Миссия выполнена

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин оставил загадочное послание в своем инстаграме после сообщения о девяти заболевших коронавирусом в команде.

«Миссия выполнена. Всем здоровья», — написал Кокорин.

Напомним, что «Сочи» получил техническое поражение за неявку на матч с «Тамбовом» из-за девяти заболевших в команде. Тем не менее свою главную задачу на сезон сочинцы выполнили — сохранили прописку в РПЛ.

Одним из главных героев команды стал как раз Кокорин, арендованный под эти цели у «Зенита». На счету Александра 7 голов в 10 матчах за южан. Напомним, что его переход на правах аренды из «Зенита» в «Сочи» сопровождался громким скандалом: футболист не хотел уезжать из Петербурга, за что даже на какое-то время был переведен в «Зенит-2». Тем не менее игрока удалось уговорить при непосредственном участии владельца «Сочи» Бориса Ротенберга.