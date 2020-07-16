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16.07.2020 17:36
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Кокорин после отмены матча «Сочи» с «Тамбовом»: Миссия выполнена

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин оставил загадочное послание в своем инстаграме после сообщения о девяти заболевших коронавирусом в команде.

«Миссия выполнена. Всем здоровья», — написал Кокорин.

Напомним, что «Сочи» получил техническое поражение за неявку на матч с «Тамбовом» из-за девяти заболевших в команде. Тем не менее свою главную задачу на сезон сочинцы выполнили — сохранили прописку в РПЛ.

Одним из главных героев команды стал как раз Кокорин, арендованный под эти цели у «Зенита». На счету Александра 7 голов в 10 матчах за южан. Напомним, что его переход на правах аренды из «Зенита» в «Сочи» сопровождался громким скандалом: футболист не хотел уезжать из Петербурга, за что даже на какое-то время был переведен в «Зенит-2». Тем не менее игрока удалось уговорить при непосредственном участии владельца «Сочи» Бориса Ротенберга.

В результате «Сочи» с последнего места поднялся на спасительную 12-ю строчку.

Контракт Кокорина с «Зенитом» истекает по окончании этого сезона.

В социальных сетях считают, что фраза «миссия выполнена», в том числе, относится и к самому Кокорину, который в ближайшее время станет свободным агентом и сможет вести переговоры с любыми командами без ограничений.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

Кровокрас
Кокошка что реально так круто пинает по мячу ? Не успел со шконки слезть, а уже нарасхват.
Kezevo
Маску кожаную за 30 000 переносил парень
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