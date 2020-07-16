Британские учёные заявили о бесполезности и даже опасности гидроксихлорохина при лечении коронавируса

Предварительные итоги первых полноценных клинических испытаний антималярийного препарата гидроксихлорохина против COVID-19 подтвердили, что лекарство не лечит или даже усугубляет состояние больного. Соответствующие результаты исследования представили британские специалисты в электронной научной библиотеке medRxiv. «Предварительные результаты наших испытаний говорят о том, что гидроксихлорохин не эффективен при лечении пациентов с COVID-19. Более того, больные, которым давали этот препарат, проводили в больнице больше времени и чаще умирали или нуждались в аппарате искусственного дыхания, чем люди, которых лечили традиционными методами», — цитирует учёных ТАСС.

Три месяца учёные по всему миру исследуют воздействие уже известных препаратов, разработанных для лечения других заболеваний, и их комбинаций на коронавирус. За это время биологи выявили десятки лекарств и антител, которые могут подавлять размножение вируса в культурах клеток. Несколько были проверены на практике — в том числе и гидроксихлорохин, лекарство от малярии. В конце марта французский вирусолог Дидье Рауль объявил, что поставил на ноги пару десятков пациентов при помощи сочетания антибиотика азитромицина и гидроксихлорохина. После этого комбинацию взяли на вооружение США и Бразилия. Последующее использование показало противоречивые результаты, и учёные засомневались в безопасности этого способа лечения. Британские специалисты из проекта RECOVERY под руководством профессора Оксфордского университета Мартина Лэндрэя провели первые полноценные клинические испытания, чтобы подтвердить или опровергнуть данные Рауля. Медики исследовали в общей сложности 4000 пациентов с COVID-19. Полторы тысячи из них согласились принять участие в эксперименте, остальные лечились по обычной схеме.

