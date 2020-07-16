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16.07.2020 17:20
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Британские учёные заявили о бесполезности и даже опасности гидроксихлорохина при лечении коронавируса

Предварительные итоги первых полноценных клинических испытаний антималярийного препарата гидроксихлорохина против COVID-19 подтвердили, что лекарство не лечит или даже усугубляет состояние больного. Соответствующие результаты исследования представили британские специалисты в электронной научной библиотеке medRxiv.

«Предварительные результаты наших испытаний говорят о том, что гидроксихлорохин не эффективен при лечении пациентов с COVID-19. Более того, больные, которым давали этот препарат, проводили в больнице больше времени и чаще умирали или нуждались в аппарате искусственного дыхания, чем люди, которых лечили традиционными методами», — цитирует учёных ТАСС.

Три месяца учёные по всему миру исследуют воздействие уже известных препаратов, разработанных для лечения других заболеваний, и их комбинаций на коронавирус. За это время биологи выявили десятки лекарств и антител, которые могут подавлять размножение вируса в культурах клеток. Несколько были проверены на практике — в том числе и гидроксихлорохин, лекарство от малярии.

В конце марта французский вирусолог Дидье Рауль объявил, что поставил на ноги пару десятков пациентов при помощи сочетания антибиотика азитромицина и гидроксихлорохина. После этого комбинацию взяли на вооружение США и Бразилия. Последующее использование показало противоречивые результаты, и учёные засомневались в безопасности этого способа лечения.

Британские специалисты из проекта RECOVERY под руководством профессора Оксфордского университета Мартина Лэндрэя провели первые полноценные клинические испытания, чтобы подтвердить или опровергнуть данные Рауля. Медики исследовали в общей сложности 4000 пациентов с COVID-19. Полторы тысячи из них согласились принять участие в эксперименте, остальные лечились по обычной схеме.

Это был так называемый двойной слепой плацебо-контролируемый эксперимент — даже учёные не знали, кто из пациентов получает действительно гидроксихлорохин, а кто — таблетки-пустышки. Результат показал, что противомалярийный аппарат неэффективен. Через месяц приёма 26,8% больных не справились с болезнью. Среди получавших плацебо показатель составил 25%.

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Комментарии (1)

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Новость от 15 июня.

"Индия отгрузила для России препарат гидроксихлорохин для лечения COVID-19 на $1,7 млн.

Торговый представитель России в этой стране Александр Рыбас сообщил, что до конца года общая сумма поставок составит $13,1 млн"
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