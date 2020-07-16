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16.07.2020 17:14
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Титов: Сергей Шнуров будет баллотироваться в Госдуму

Музыкант Сергей Шнуров, который в феврале вступил в Партию Роста, в 2021 году будет баллотироваться на выборах в Госдуму. Об этом 16 июля во время рабочей поездки в Челябинск сообщил лидер политического объединения Борис Титов, пишет ТАСС.

«На выборы в Госдуму он точно идет», — цитирует Титова информагентство.

Напомним, Сергей Шнуров получил партийный билет в феврале на встрече глав региональных отделений, которая прошла в Петербурге. Тогда, отвечая на вопросы журналистов, музыкант выразил надежду, что не прослывет героем одной своей очень известной песни про выборы.

Выборы в Госдуму должны состояться в 2021 году. В политических кругах ходили предположения о возможном объявлении досрочных выборов. Однако президент России Владимир Путин после плебисцита по Конституции заявил, что не видит необходимости в таком решении.

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Комментарии (5)

wondering
Во-во, там только его не доставало. Он что? Политик какой, юрист, экономист? Там уже отметились Плющенки , Кабаевы и иже с ними
Савва Морозов
а тем временем, госдума приняла во втором чтении поправки о длительной голосилке
prosto262130721
Как написал один современный поэт - "Выборы, выборы, депутаты - лица нетрадиционной ориентации!"
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