Титов: Сергей Шнуров будет баллотироваться в Госдуму

Музыкант Сергей Шнуров, который в феврале вступил в Партию Роста, в 2021 году будет баллотироваться на выборах в Госдуму. Об этом 16 июля во время рабочей поездки в Челябинск сообщил лидер политического объединения Борис Титов, пишет ТАСС.

«На выборы в Госдуму он точно идет», — цитирует Титова информагентство.

Напомним, Сергей Шнуров получил партийный билет в феврале на встрече глав региональных отделений, которая прошла в Петербурге. Тогда, отвечая на вопросы журналистов, музыкант выразил надежду, что не прослывет героем одной своей очень известной песни про выборы.