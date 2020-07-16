Зеленский призвал украинских политиков объединиться и «вернуть свои территории»

Президент Украины, выступая 16 июля в парламенте страны, призвал все политические силы страны объединиться, чтобы «вернуть свои территории».



«Мы должны вернуть свои территории. Это возможно только в случае солидарности всех политических сил. Я убежден, что шанс у нас, у украинцев, есть только в одном случае — если мы все объединимся, как 30 лет назад», — сказал Владимир Зеленский в речи по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины.

Зеленский не преминул напомнить депутатам о «российской агрессии» и призвал в этой связи к конструктивной совместной работе. «Хватит ссор и раздора, хватит делиться на власть и оппозицию, на левых и правых, красных и синих. Нужно перестать быть политиками, на время стать государственными деятелями, людьми, которые имеют не большой аппетит, а большую мечту о единой, сильной и непобедимой Украине», — заявил президент.