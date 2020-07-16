FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+20°C/Завтра: +21
70.80р80.84р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
16.07.2020 17:07
0
Печать

Зеленский призвал украинских политиков объединиться и «вернуть свои территории»

Президент Украины, выступая 16 июля в парламенте страны, призвал все политические силы страны объединиться, чтобы «вернуть свои территории».

«Мы должны вернуть свои территории. Это возможно только в случае солидарности всех политических сил. Я убежден, что шанс у нас, у украинцев, есть только в одном случае — если мы все объединимся, как 30 лет назад», — сказал Владимир Зеленский в речи по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины.

Зеленский не преминул напомнить депутатам о «российской агрессии» и призвал в этой связи к конструктивной совместной работе. «Хватит ссор и раздора, хватит делиться на власть и оппозицию, на левых и правых, красных и синих. Нужно перестать быть политиками, на время стать государственными деятелями, людьми, которые имеют не большой аппетит, а большую мечту о единой, сильной и непобедимой Украине», — заявил президент.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний