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16.07.2020 16:59
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Опять «хайли лайкли». В Великобритании российских хакеров заподозрили в попытке украсть данные о вакцине от коронавируса

Британский центр кибербезопасности сообщил, что хакеры, связанные с Россией, нацелились на организации, пытающиеся разработать вакцину от COVID-19.

«Хакеры, вполне вероятно, действовали как «часть российских спецслужб». <...> Хакеры являются частью группы под названием APT29. В течение 2020 года APT29 нацелилась на различные организации, занимающиеся разработкой вакцин против COVID-19 в Канаде, Соединенных Штатах и Соединенном Королевстве, «хайли лайкли», с целью кражи информации и интеллектуальной собственности, связанных с разработкой и тестированием вакцин от COVID-19», — цитирует 16 июля заявление центра BBC. (Фраза highly likely, то есть «весьма вероятно», была использована премьер-министром Терезой Мэй для обвинения России в атаке на Скрипалей. Позже фраза стала мемом. — Прим. ред.)

Киберпреступники якобы использовали программы WellMess и WellMail для загрузки файлов с зараженных компьютеров. Также оружием хакеров были и фишинговые письма.

Центр кибербезопасности Великобритании не приводит конкретных доказательств вмешательства России, а также не сообщает, какие данные удалось похитить.

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