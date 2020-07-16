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16.07.2020 17:45
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Карта распространения коронавируса в Петербурге: установлены самые опасные районы

Медицинские чиновники составили рейтинг самых больных районов Петербурга по итогам июня. Невский, Приморский и Калининский лидируют по абсолютному числу зараженных коронавирусом, говорится в опубликованном 16 июля докладе рабочей группы.

Фото: Межведомственная медицинская рабочая группа

На амбулаторном лечении к концу июня находились 20 804 человека. Это вдвое больше майских показателей. Приморский район показал взрывную заболеваемость — она выросла в четыре раза. Подтвержденный COVID-19 нашли у 2669 жителей. Опережает его только Невский, в котором число зарегистрированных случаев увеличилось почти вдвое, до 2726.

По распространенности заболевания на 100 тысяч населения самыми опасными считаются Курортный, Кронштадтский и Колпинский районы.

Всего по итогам июня на амбулаторный учет из-за подозрения на коронавирус поставили 57 028 жителей Петербурга.

Количество подтвержденных случаев COVID-19, вместе с амбулаторными и стационарными пациентами, по состоянию на 16 июля превышает 28 тысяч. Заболеваемость с начала месяца опережает динамику выздоровлений, темпы излечения упали в три раза.

Петербург плавно переходит на амбулаторное лечение коронавируса. Накануне «Фонтанка» узнала об опустевшем временном госпитале в Ленэкспо. Легким пациентам прописано домашнее лечение.

Фото: Межведомственная медицинская рабочая группа

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Комментарии (5)

kuk-vasyusha
Да, бред какой то нарисовали и отчитплись
Алекс99
Интересная таблица. Смотрю левую колонку: в Приморском (самом опасном) районе больше 75% из общего число больных либо ждут результатов теста ПЦР, либо тест им вообще не делали (в статье не уточняется, кого включали в число пациентов "с подозрением на ковид"). И заболеваемость (смотрю правую колонку) — больше 2000 на 100 тыс. населения.
В соседнем Выборгском районе результатов теста ждут меньше половины больных, а заболеваемость на 100 тыс. человек — в 3 с лишним раза меньше, чем в Приморском.
Высоких зданий с лифтами, которые в предыдущем комментарии называются в качестве причины высокой заболеваемости, много и там, и там.

А число людей с высшим образованием на 100 тыс. взрослого населения в том и другом районе никто не пробовал сравнивать?
Noisymouse
Наверное, все-таки, не Калининский, а Красносельский?
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