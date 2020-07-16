На амбулаторном лечении к концу июня находились 20 804 человека. Это вдвое больше майских показателей. Приморский район показал взрывную заболеваемость — она выросла в четыре раза. Подтвержденный COVID-19 нашли у 2669 жителей. Опережает его только Невский, в котором число зарегистрированных случаев увеличилось почти вдвое, до 2726.

По распространенности заболевания на 100 тысяч населения самыми опасными считаются Курортный, Кронштадтский и Колпинский районы.

Всего по итогам июня на амбулаторный учет из-за подозрения на коронавирус поставили 57 028 жителей Петербурга.