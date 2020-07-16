Карта распространения коронавируса в Петербурге: установлены самые опасные районы
Медицинские чиновники составили рейтинг самых больных районов Петербурга по итогам июня. Невский, Приморский и Калининский лидируют по абсолютному числу зараженных коронавирусом, говорится в опубликованном 16 июля докладе рабочей группы.
На амбулаторном лечении к концу июня находились 20 804 человека. Это вдвое больше майских показателей. Приморский район показал взрывную заболеваемость — она выросла в четыре раза. Подтвержденный COVID-19 нашли у 2669 жителей. Опережает его только Невский, в котором число зарегистрированных случаев увеличилось почти вдвое, до 2726.
По распространенности заболевания на 100 тысяч населения самыми опасными считаются Курортный, Кронштадтский и Колпинский районы.
Всего по итогам июня на амбулаторный учет из-за подозрения на коронавирус поставили 57 028 жителей Петербурга.
Количество подтвержденных случаев COVID-19, вместе с амбулаторными и стационарными пациентами, по состоянию на 16 июля превышает 28 тысяч. Заболеваемость с начала месяца опережает динамику выздоровлений, темпы излечения упали в три раза.
Петербург плавно переходит на амбулаторное лечение коронавируса. Накануне «Фонтанка» узнала об опустевшем временном госпитале в Ленэкспо. Легким пациентам прописано домашнее лечение.