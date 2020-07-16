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16.07.2020 16:35
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Акции Twitter упали почти на 5% из-за массового взлома аккаунтов

Стоимость ценных бумаг компании Twitter снизилась почти на 5% после хакерской атаки на аккаунты американских знаменитостей, бизнесменов и политиков. Об этом свидетельствуют данные Нью-Йоркской фондовой биржи.

На этапе закрытия торгов 15 июля по нью-йоркскому времени акции компании стоили $ 35,67. К 11:24 мск ценные бумаги подешевели на 4,96%, до $ 33,9.

Однако к моменту открытия торгов в Нью-Йорке (16:30 мск) котировки поднялись до $ 34.03. Пока акции показывают небольшой рост.

Вечером 15 июля хакеры взломали несколько аккаунтов знаменитостей, политиков и корпораций. Злоумышленники предложили пользователям отправить на определенный кошелек биткоины, а взамен обещали удвоить сумму. Взлому подверглись профили президента SpaceX Илона Маска, главы Microsoft Билла Гейтса, рэпера Канье Уэста и его жены Ким Кардашьян, Apple и Uber, бывшего президента США Барака Обамы и другие.

Исполнительный директор Twitter Джек Дорси в своем аккаунте пообещал рассказать подробности происшествия. Он добавил, что разработчики сейчас проводят диагностику и устраняют сбои.

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