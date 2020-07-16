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16.07.2020 16:13
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Коронавирусные каникулы. 35 детей подхватили COVID-19 в детском лагере

Коронавирус подтвердили у 35 детей, отдыхающих в загородном детском лагере «Юность» в Кировской области. Тестирование было сделано после одного выявленного случая. Об этом 16 июля сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главного санитарного врача по региону Лидию Князеву.

«Тридцать пять детей инфицированы без клинических проявлений [болезни]. Из лагеря их вывезли, часть детей находятся под наблюдением в лечебных учреждениях, часть родители забрали домой», — сказала Князева.

Как сообщается на сайте управления, контактные лица выявлены, в лагере проходит внеплановая проверка. На территории региона работают 12 детских оздоровительных лагерей, в первую смену отдыхать отправились 3 тысячи детей.

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Комментарии (1)

asgard
А если еще на какие нибудь вирусы сделать тесты, то выяснится что целой кучей болеют бессимптомно. Как теперь жить?
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