Учёные нашли изготовленный древним мастером топор из кости бегемота. Его возраст составляет порядка 1,4 миллиона лет

Уникальный инструмент был найден группой учёных из трёх стран. Артефакт может многое рассказать о предках современных людей. Во всём мире существует лишь один его аналог.

Исследование было опубликовано в американском журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, а коротко о нём рассказывает Phys.org.

Находка была сделана в местечке под названием Консо-Гардула специалистами из Японии, Гонконга и Эфиопии. Ранее там уже были обнаружены каменные орудия, которые предположительно были сделаны представителями человеческого вида Homo erectus.