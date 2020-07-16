Учёные нашли изготовленный древним мастером топор из кости бегемота. Его возраст составляет порядка 1,4 миллиона лет

Уникальный инструмент был найден группой учёных из трёх стран. Артефакт может многое рассказать о предках современных людей. Во всём мире существует лишь один его аналог. Исследование было опубликовано в американском журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, а коротко о нём рассказывает Phys.org. Находка была сделана в местечке под названием Консо-Гардула специалистами из Японии, Гонконга и Эфиопии. Ранее там уже были обнаружены каменные орудия, которые предположительно были сделаны представителями человеческого вида Homo erectus.

Топор, который найден на этот раз, был изготовлен из бедренной кости бегемота. Он имеет овальную форму, один из концов заострён. Длина орудия насчитывает 13 сантиметров. В ходе анализа удалось установить, что его возраст составляет порядка 1,4 миллиона лет. Принципиальное отличие этого предмета от обнаруженных ранее, как отмечают учёные, заключается в технологии его изготовления. Если каменные топоры изготавливались достаточно примитивным способом (путём ударения камня о что-то твёрдое до образования режущей поверхности), то создание костяных орудий требовало более монотонной и сосредоточенной работы. Последнее, в свою очередь, может свидетельствовать о высокой развитости представителей Homo erectus. Также сообщается, что это всего лишь второй известный науке изготовленный из кости топор указанного периода. По всей видимости, найденное орудие появлялось в руках его создателя достаточно часто и активно использовалось им по назначению. Дальнейшее изучение выявило на поверхности находки мелкие сколы и царапины. Специалисты предположили, что топор применяли при разделки туш добытых на охоте животных.