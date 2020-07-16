В ФК «Сочи» девять футболистов заболели коронавирусом. Матч с «Тамбовом» отменен
Матч 29-го тура чемпионата Российский премьер-лиги «Тамбов» — «Сочи» не состоится. Как сообщает пресс-служба РПЛ в четверг, 16 июля, девять представителей сочинской команды сдали положительные тесты на коронавирус.
Отмечается, что результаты стали известны только сегодня. Клуб уведомил региональное управление Роспотребнадзора и ожидает дальнейших указаний ведомства. Согласно регламенту РПЛ, «Сочи» получил техническое поражение со счетом 0:3.
Напомним, что 19 июня «Сочи» отказал «Ростову» в переносе матча из-за нескольких заболевших коронавирусом футболистов в ростовской команде. В результате «Ростов» выставил на матч 17-летних игроков, которые проиграли со счетом 1:10.
Тогда «Сочи» боролся за выживание в премьер-лиге. За два тура до окончания турнира сочинцы обезопасили себя от вылета. Отметим также, что в последний раз «Сочи» играл со «Спартаком» 11 июля (1:0), а следующим соперником «Спартака» станет петербургский «Зенит»: команды сыграют 19 июля за выход в финал Кубка России.