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16.07.2020 15:58
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В ФК «Сочи» девять футболистов заболели коронавирусом. Матч с «Тамбовом» отменен

Матч 29-го тура чемпионата Российский премьер-лиги «Тамбов» — «Сочи» не состоится. Как сообщает пресс-служба РПЛ в четверг, 16 июля, девять представителей сочинской команды сдали положительные тесты на коронавирус.

Отмечается, что результаты стали известны только сегодня. Клуб уведомил региональное управление Роспотребнадзора и ожидает дальнейших указаний ведомства. Согласно регламенту РПЛ, «Сочи» получил техническое поражение со счетом 0:3.

Напомним, что 19 июня «Сочи» отказал «Ростову» в переносе матча из-за нескольких заболевших коронавирусом футболистов в ростовской команде. В результате «Ростов» выставил на матч 17-летних игроков, которые проиграли со счетом 1:10.

Тогда «Сочи» боролся за выживание в премьер-лиге. За два тура до окончания турнира сочинцы обезопасили себя от вылета. Отметим также, что в последний раз «Сочи» играл со «Спартаком» 11 июля (1:0), а следующим соперником «Спартака» станет петербургский «Зенит»: команды сыграют 19 июля за выход в финал Кубка России.

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Комментарии (1)

anika
С чего вдруг все СМИ стали писать – сдали положительный тест?
Сдают анализы, а не тесты. А уже на сданные анализы тесты дают положительные или отрицательные результаты.
Так что правильно будет - девять представителей команды получили положительные результаты тестов на коронавирус.
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