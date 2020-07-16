Многострадальных «возвращенцев» с Бали доставили автобусом из Москвы в Петербург
Россиян с петербургской пропиской, которые вернулись с Бали, но застряли в московском обсерваторе из-за улетевшего без них рейса «Аэрофлота», привезли домой.
Как сообщили в пресс-службе Смольного, по платной скоростной трассе туристический автобус, в который влезли 47 человек, ехал из Москвы 8 часов, сделав в пути две остановки. На границе с Ленобластью его встретили сотрудники комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности и экипажи ГИБДД. В городе дали ещё два автобуса, и приезжих развезли тремя группами, «чтобы люди могли как можно скорее закончить свое затянувшееся путешествие».
Как сообщалось ранее, автобусом петербуржцев домой пришлось везти из-за того, что стыковочный рейс из Москвы в Петербург, на который должны были пересесть «возвращенцы» с Бали, состоялся на три с лишним часа раньше, и горожанам пришлось селиться в обсерватор. За рейс каждый из россиян заплатил около 30 тысяч рублей. В автобус брали только людей с петербургской пропиской, шесть жителей Ленобласти, как писал 47news, все же попали в салон. Ждать нового рейса остались еще 14, вероятно, забрать их смогут 18 июля.
Напомним, что с 15 июля возвращающимся из-за рубежа селиться в обсерватор не надо, самоизоляцию можно провести дома.