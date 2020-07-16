Многострадальных «возвращенцев» с Бали доставили автобусом из Москвы в Петербург

Россиян с петербургской пропиской, которые вернулись с Бали, но застряли в московском обсерваторе из-за улетевшего без них рейса «Аэрофлота», привезли домой.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, по платной скоростной трассе туристический автобус, в который влезли 47 человек, ехал из Москвы 8 часов, сделав в пути две остановки. На границе с Ленобластью его встретили сотрудники комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности и экипажи ГИБДД. В городе дали ещё два автобуса, и приезжих развезли тремя группами, «чтобы люди могли как можно скорее закончить свое затянувшееся путешествие».