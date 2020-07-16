FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+20°C/Завтра: +21
70.80р80.84р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
16.07.2020 15:53
1
Печать

Многострадальных «возвращенцев» с Бали доставили автобусом из Москвы в Петербург

Россиян с петербургской пропиской, которые вернулись с Бали, но застряли в московском обсерваторе из-за улетевшего без них рейса «Аэрофлота», привезли домой.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, по платной скоростной трассе туристический автобус, в который влезли 47 человек, ехал из Москвы 8 часов, сделав в пути две остановки. На границе с Ленобластью его встретили сотрудники комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности и экипажи ГИБДД. В городе дали ещё два автобуса, и приезжих развезли тремя группами, «чтобы люди могли как можно скорее закончить свое затянувшееся путешествие».

Как сообщалось ранее, автобусом петербуржцев домой пришлось везти из-за того, что стыковочный рейс из Москвы в Петербург, на который должны были пересесть «возвращенцы» с Бали, состоялся на три с лишним часа раньше, и горожанам пришлось селиться в обсерватор. За рейс каждый из россиян заплатил около 30 тысяч рублей. В автобус брали только людей с петербургской пропиской, шесть жителей Ленобласти, как писал 47news, все же попали в салон. Ждать нового рейса остались еще 14, вероятно, забрать их смогут 18 июля.

Напомним, что с 15 июля возвращающимся из-за рубежа селиться в обсерватор не надо, самоизоляцию можно провести дома.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

lion405
Я один вижу восемь ежедневных частот "Аэрофлота" в Петербург? Причем, даже на сегодняшние рейсы билеты есть, а со вчерашнего дня карантин после въезда в РФ отменен. И почему автобус, если билет продавали на самолет?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний